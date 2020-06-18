Kadıköy'de koridorda gerginlik! Emre ve Cüneyt Çakır...

Kadıköy'de Emre Belözoğlu ile Cüneyt Çakır arasında yaşanan gerginliğin yankıları sürüyor. İkilinin devre arasında soyunma odasında karşılaştığı ve o esnada yaşananlar ilk kez ortaya çıktı.
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EMRE BELÖZOĞLU ATILDI
Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu 24. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı.
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CÜNEYT ÇAKIR'A TEPKİ GÖSTERDİ
Yedek kulübesinde oturan Emre Belözoğlu, takım arkadaşı Serdar Aziz'in Alexander Sörloth’un müdahalesi sonucu yerde kalmasına öfkelenmiş ve maçın hakemi Cüneyt Çakır’a tepki göstermişti.
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"ALLAH'TAN KORK"
Cüneyt Çakır'a gösterdiği ilk tepkinin ardından sarı kart gören Emre Belözoğlu, itirazlarına devam etmiş ve Cüney Çakır’a, “Allah’tan kork” sözlerini sarf etmişti.
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SÖYLEDİKLERİNİ ÇOK NET DUYDU
Seyircisiz oynanadan müsabakada bu sözleri rahatlıkla duyabilen Cüney Çakır, bunun üzerine Emre Belözoğlu'nu ikinci sarı sarıdan kırmızı kartla oyun dışına göndermişti.
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KORİDORDA GERGİNLİK
İkili arasında yükselen tansiyonun devre arasında soyunma odası koridorlarına taşındığı ortaya çıktı.
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CÜNEYT ÇAKIR'A NE DEDİ?
Soyunma odası girişinde karşılaşan Emre Belözoğlu ile Cüneyt Çakır arasında sıcak anlar yaşandığı belirtildi ve kaptanın o esnada söylediği sözlere ulaşıldı.
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FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR ÇAKIR'A TEPKİLİ
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fenerbahçeli futbolcular, hakem Cüneyt Çakır’ın yanlış kararlarla maçın kaderiyle oynadığını düşünüyor
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"KAPTANI ATARAK ŞOV YAPTI"
Fenerbahçeli futbolcular maçın ardından hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi. Cüneyt Çakır'ın maça şov yapmaya çıktığını ifade eden sarı-lacivertliler, "Kaptanımız Emre'yi atarak şovunu yaptı. Karşılıklı sarı kart olması gereken pozisyonda Emre'yi attıktan sonra zar zor Sörloth'a sarı kartı çıkardı" dediler.
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"VAR NE İŞE YARIYOR?"
Fenerbahçeli yöneticiler ise Çakır'ın yanı sıra VAR hakemleri Suat Arslanboğa ve Özgür Yankaya'ya tepkiliydi. Hosseini'nin elle oynaması sonucunda oluşan pozisyonun penaltı olduğunu belirten yöneticiler, "Hakem görmedi diyelim, VAR ne işe yarıyor?" ifadelerini kullandılar.
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"BÖYLE HAKEMLİK Mİ OLUR!"
Maçın devre arasında Emre Belözoğlu ile hakem Cüneyt Çakır arasında sıcak anlar yaşandı. Emre, soyunma odası girişinde Çakır'a kendisini neden attığını sordu.
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CÜNEYT ÇAKIR YANIT VERMEDİ
Cüneyt Çakır yanıt vermezken, Emre'nin "Hocam iki taraflı bir olay var. Tek tarafa sarı kart veriyorsun. Ben itiraz edince beni atıp rakibe sarı kart veriyorsun. Böyle hakemlik mi olur?" dediği öğrenildi.
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SORLOTH O ANLARI ANLATTI
Golcü futbolcu, ''Konuşarak kavga çıkartmaya çalıştı. Beni biraz rahatsız etti. Ben de ondan susmasını istedim. Fenerbahçe'yi yenmek harika bir his. Bizim için en büyük rekabetlerden birisi ve orada galip gelmek kesinlikle harika bir şey" dedi.
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BABASINDAN OLAY SÖZLER
Öte yandan aynı gazeteye konuşan Alexander Sörloth'un babası Goran Sörloth, Emre Belözoğlu hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Goran Sörloth, ''Emre Belözoğlu, büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin en çok nefret edilen kişisi. Susmasını bilmiyor.'' şeklinde konuştu.