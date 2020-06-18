Kadıköy'de koridorda gerginlik! Emre ve Cüneyt Çakır...

SORLOTH O ANLARI ANLATTI Golcü futbolcu, ''Konuşarak kavga çıkartmaya çalıştı. Beni biraz rahatsız etti. Ben de ondan susmasını istedim. Fenerbahçe'yi yenmek harika bir his. Bizim için en büyük rekabetlerden birisi ve orada galip gelmek kesinlikle harika bir şey" dedi.