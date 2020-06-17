MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKadıköy'de gecenin sırrı çözüldü! Telefonda kim vardı?
GeriFutbol Kadıköy'de gecenin sırrı çözüldü! Telefonda kim vardı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 17 Haziran 2020 - 08:03,

Kadıköy'de gecenin sırrı çözüldü! Telefonda kim vardı?

Fenerbahçe'de antrenör Volkan Demirel'in Trabzonspor maçında telefonla konuşması geceye damga vurdu. O telefon trafiğinin perde arkası ortaya çıktı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yeşil sahalarda ender rastlanacak bir olaya ev sahipliği yaptı.

2
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu’nun 25. dakikada kırmızı kartla atılması sonrası maçta ilginç görüntüler yaşandı.

3
Abone Olgoogle-news

Lisansı yeterli olmadığı için tribüne çıkmak zorunda kalan sarı lacivertlilerin yardımcı antrenörü Volkan Demirel’in oyunun 57. dakikasındaki telefon trafiği kameralara da yansıdı.

4
Abone Olgoogle-news

Görüşmenin ardından Fenerbahçe’de yapılan değişiklikler dikkat çekti.

5
Abone Olgoogle-news
6Oyundan alınmasına isyan etti
Abone Olgoogle-news

Oyundan alınmasına isyan etti

Bu telefon görüşmesinden sadece 4 dakika sonra Fenerbahçe kulübesi oyuna 2 değişiklik ile müdahale etti.

7
Abone Olgoogle-news

Serdar’ın yerine Jailson, Deniz’in yerine de Ferdi oyuna dahil oldu. Volkan Demirel ayrıca kenara sık sık seslenerek uyarılarda bulundu.

8
Abone Olgoogle-news

Ancak telefonla gelen değişiklikler sonrasında sahada yeni bir gerginlik yaşandı ve tek golü atan Deniz kenara alınmasına çok sinirlendi.

9Volkan’dan Deniz’e: Sakin...
Abone Olgoogle-news

Volkan’dan Deniz’e: Sakin...

Skoru ve süreyi gösteren 26 yaşındaki futbolcu neden çıktığını sorarken kulübede de tepkisi devam edince Volkan tribünden ‘Sakin’ diye bağırdı.

10
Abone Olgoogle-news

Deniz daha sonra direkt soyunma odasına gitti. Teknik sorumlu Tahir Karapınar da maç sonu “Deniz´i çıkardık, hata yapmış olabiliriz. Deniz iyi oynuyordu. Ferdi ile oradan orta yapalım, çift santrfora dönelim istemiştik” itirafında bulundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi