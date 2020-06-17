Kadıköy'de gecenin sırrı çözüldü! Telefonda kim vardı?
Fenerbahçe'de antrenör Volkan Demirel'in Trabzonspor maçında telefonla konuşması geceye damga vurdu. O telefon trafiğinin perde arkası ortaya çıktı.
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Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yeşil sahalarda ender rastlanacak bir olaya ev sahipliği yaptı.
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Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu’nun 25. dakikada kırmızı kartla atılması sonrası maçta ilginç görüntüler yaşandı.
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Lisansı yeterli olmadığı için tribüne çıkmak zorunda kalan sarı lacivertlilerin yardımcı antrenörü Volkan Demirel’in oyunun 57. dakikasındaki telefon trafiği kameralara da yansıdı.
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Görüşmenin ardından Fenerbahçe’de yapılan değişiklikler dikkat çekti.
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Oyundan alınmasına isyan etti
Bu telefon görüşmesinden sadece 4 dakika sonra Fenerbahçe kulübesi oyuna 2 değişiklik ile müdahale etti.
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Serdar’ın yerine Jailson, Deniz’in yerine de Ferdi oyuna dahil oldu. Volkan Demirel ayrıca kenara sık sık seslenerek uyarılarda bulundu.
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Ancak telefonla gelen değişiklikler sonrasında sahada yeni bir gerginlik yaşandı ve tek golü atan Deniz kenara alınmasına çok sinirlendi.
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Volkan’dan Deniz’e: Sakin...
Skoru ve süreyi gösteren 26 yaşındaki futbolcu neden çıktığını sorarken kulübede de tepkisi devam edince Volkan tribünden ‘Sakin’ diye bağırdı.
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Deniz daha sonra direkt soyunma odasına gitti. Teknik sorumlu Tahir Karapınar da maç sonu “Deniz´i çıkardık, hata yapmış olabiliriz. Deniz iyi oynuyordu. Ferdi ile oradan orta yapalım, çift santrfora dönelim istemiştik” itirafında bulundu.