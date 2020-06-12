Kadıköy'de büyük sürpriz! Tahir Karapınar'ın ilk maçında Alex ve Aykut Kocaman...
Tahir Karapınar yönetimindeki ilk maçına Kayserispor karşısında çıkacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Corona virüsü salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen ara bugün sona eriyor. Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek.
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HASRET SONA ERDİ
Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'da başlayacak. Müsabakayı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile İbrahim Bozbey üstlenecek.
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GÖZLER KADIKÖY'DE
Öte yandan karşılaşmanın VAR hakemi Bahattin Şimşek iken, AVAR ise Oğuzhan Uğurlu. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın.
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TAHİR KARAPINAR'IN İLK SINAVI
Yeni teknik direktörü Tahir Karapınar ile ilk maçına çıkacak olan sarı lacivertliler topladığı 40 puanla 7. sırada yer alıyor. Son sıradaki Kayserispor'un ise 22 puanı bulunuyor.
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SON 3 MAÇTIR YENEMİYOR
Kayserispor'u konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kazanamayan (2B 1M) ve kalesinde toplam dokuz gol gören Fenerbahçe, daha önceki 11 iç saha karşılaşmasının 10'undan galip ayrılmış (1M) ve sadece sekiz gol yemişti.
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KAYSERİSPOR İVME YAKALADI
Fenerbahçe'yi Süper Lig'de üç maçtır mağlup eden Kayserispor, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 19 karşılaşmada alabilmişti (4B 12M).
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FENERBAHÇE'NİN ŞANSI TUTMUYOR
Kayserispor ile karşılaştığı son iki Süper Lig maçında gol atamayan Fenerbahçe, rakibiyle daha önce oynadığı toplam 27 karşılaşmanın sadece ikisinde gol sevinci yaşayamamıştı.
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VOLKAN DEMİREL TRİBÜNDE
Tahir Karapınar-Zeki Murat Göle-Mehmet Aurelio üçlüsünün sahada, Volkan Demirel’in tribünden yöneteceği takımın kadrosunda önemli değişiklikler olacak.
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SÜRPRİZ TERCİHLER GELEBİLİR
Takımdan Isla’nın yerine sağ bekte Dirar, stoperde Falette, sol bekte Deniz, orta sahada da Zajc ve Ferdi’nin ilk 11’in yeni isimleri olmaları bekleniyor. Kayseri karşısında, oyunun gidişatına göre 16 yaşındaki Ömer Faruk’un forma giyme şansı bulunuyor.
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YENİ KAPTAN SERDAR AZİZ
Sarı-lacivertli takımda boşalacak kaptanlık görevi için Serdar Aziz'in ismi ön plana çıktı. Tecrübeli savunmacı, pazubandı Ozan Tufan ile paylaşacak. Serdar Aziz savunmayı organize ederken saha içinde de takıma liderlik yapacak.
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HASAN ALİ KALDIRIM CEZALI
Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra sakatlığını henüz tam olarak atlatamayan Max Kruse ve Vedat Muriqi riske edilmeyecek.
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KAYSERİSPOR'DA 3 EKSİK VAR
Kayserispor'da ülkesinden dönemeyen Miguel Lopes, sarı kart cezalıları Pedro Herique ve Gustavo Campanharo maç kadrosuna alınmadı.
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ÖZEL TRİBÜN HAZIRLANDI
Salgına karşı alınan önlemler kapsamında bu akşam seyircisiz oynanacak Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor maçında sarı lacivertli taraftarlar için özel bir tribün hazırlandı.
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TARAFTARLARIN FOTOĞRAFLARI YERLEŞTİRİLDİ
Hes Kablo Kayserispor maçıyla sezon sonuna kadar iç sahada oynanacak karşılaşmalar için "sevdikseni.fenerbahce.org" sitesine fotoğraflarını yükleyen taraftarların binlerce kartoneti tribünlerde yer alacak.
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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK UNUTULMADI
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yanı sıra salgın döneminde görevlerini fedakarca yerine getirdikleri sırada hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının fotoğrafları da tribünde bulunacak.
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ALEX DE SOUZA
Bu kampanyaya katılan isimlerden birinin sarı lacivertli takımın unutulmaz isimlerinden biri olan Alex de Souza olduğu ortaya çıktı.
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"BAŞARILAR FENERBAHÇEM"
Brezilyalı eski futbolcu, tribünde yer alan ve üzerinde kendi resminin basılı olduğu 'karton taraftarı' kişisel sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Alex, söz konusu paylaşıma 'Başarılar Fenerbahçem' notunu düştü.
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BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER
Aynı paylaşımda ünlü oyuncu Emre Karayel ile birlikte Fenerbahçe'nin eski tercümanı ve Alex de Souza'nın yakın dostu Samet Güzel'in de olduğu görülüyor.
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EFSANELER UNUTULMADI
Öte yandan loca bölümünde ise Fenerbahçe tarihine damga vurmuş efsane futbolcuların karton figürleri yer alacak.