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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 12 Haziran 2020 - 15:49,

Kadıköy'de büyük sürpriz! Tahir Karapınar'ın ilk maçında Alex de Souza...

Tahir Karapınar yönetimindeki ilk maçına Kayserispor karşısında çıkacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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1
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Corona virüsü salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen ara bugün sona eriyor. Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek.

2HASRET SONA ERDİ
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HASRET SONA ERDİ

Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'da başlayacak. Müsabakayı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile İbrahim Bozbey üstlenecek.

3GÖZLER KADIKÖYDE
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GÖZLER KADIKÖY'DE

Öte yandan karşılaşmanın VAR hakemi Bahattin Şimşek iken, AVAR ise Oğuzhan Uğurlu. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın.

4
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TAHİR KARAPINAR'IN İLK SINAVI

Yeni teknik direktörü Tahir Karapınar ile ilk maçına çıkacak olan sarı lacivertliler topladığı 40 puanla 7. sırada yer alıyor. Son sıradaki Kayserispor'un ise 22 puanı bulunuyor.

5SON 3 MAÇTIR YENEMİYOR
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SON 3 MAÇTIR YENEMİYOR

Kayserispor'u konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kazanamayan (2B 1M) ve kalesinde toplam dokuz gol gören Fenerbahçe, daha önceki 11 iç saha karşılaşmasının 10'undan galip ayrılmış (1M) ve sadece sekiz gol yemişti.

6KAYSERİSPOR İVME YAKALADI
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KAYSERİSPOR İVME YAKALADI

Fenerbahçe'yi Süper Lig'de üç maçtır mağlup eden Kayserispor, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 19 karşılaşmada alabilmişti (4B 12M).

7FENERBAHÇENİN ŞANSI TUTMUYOR
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FENERBAHÇE'NİN ŞANSI TUTMUYOR

Kayserispor ile karşılaştığı son iki Süper Lig maçında gol atamayan Fenerbahçe, rakibiyle daha önce oynadığı toplam 27 karşılaşmanın sadece ikisinde gol sevinci yaşayamamıştı.

8VOLKAN DEMİREL TRİBÜNDE
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VOLKAN DEMİREL TRİBÜNDE

Tahir Karapınar-Zeki Murat Göle-Mehmet Aurelio üçlüsünün sahada, Volkan Demirel’in tribünden yöneteceği takımın kadrosunda önemli değişiklikler olacak.

9SÜRPRİZ TERCİHLER GELEBİLİR
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SÜRPRİZ TERCİHLER GELEBİLİR

Takımdan Isla’nın yerine sağ bekte Dirar, stoperde Falette, sol bekte Deniz, orta sahada da Zajc ve Ferdi’nin ilk 11’in yeni isimleri olmaları bekleniyor. Kayseri karşısında, oyunun gidişatına göre 16 yaşındaki Ömer Faruk’un forma giyme şansı bulunuyor.

10YENİ KAPTAN SERDAR AZİZ
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YENİ KAPTAN SERDAR AZİZ

Sarı-lacivertli takımda boşalacak kaptanlık görevi için Serdar Aziz'in ismi ön plana çıktı. Tecrübeli savunmacı, pazubandı Ozan Tufan ile paylaşacak. Serdar Aziz savunmayı organize ederken saha içinde de takıma liderlik yapacak.

11HASAN ALİ KALDIRIM CEZALI
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HASAN ALİ KALDIRIM CEZALI

Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra sakatlığını henüz tam olarak atlatamayan Max Kruse ve Vedat Muriqi riske edilmeyecek.

12KAYSERİSPORDA 3 EKSİK VAR
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KAYSERİSPOR'DA 3 EKSİK VAR

Kayserispor'da ülkesinden dönemeyen Miguel Lopes, sarı kart cezalıları Pedro Herique ve Gustavo Campanharo maç kadrosuna alınmadı.

13ÖZEL TRİBÜN HAZIRLANDI
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ÖZEL TRİBÜN HAZIRLANDI

Salgına karşı alınan önlemler kapsamında bu akşam seyircisiz oynanacak Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor maçında sarı lacivertli taraftarlar için özel bir tribün hazırlandı.

14TARAFTARLARIN FOTOĞRAFLARI YERLEŞTİRİLDİ
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TARAFTARLARIN FOTOĞRAFLARI YERLEŞTİRİLDİ

Hes Kablo Kayserispor maçıyla sezon sonuna kadar iç sahada oynanacak karşılaşmalar için "sevdikseni.fenerbahce.org" sitesine fotoğraflarını yükleyen taraftarların binlerce kartoneti tribünlerde yer alacak.

15MUSTAFA KEMAL ATATÜRK UNUTULMADI
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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK UNUTULMADI

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yanı sıra salgın döneminde görevlerini fedakarca yerine getirdikleri sırada hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının fotoğrafları da tribünde bulunacak.

16ALEX DE SOUZA
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ALEX DE SOUZA

Bu kampanyaya katılan isimlerden birinin sarı lacivertli takımın unutulmaz isimlerinden biri olan Alex de Souza olduğu ortaya çıktı.

17BAŞARILAR FENERBAHÇEM
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"BAŞARILAR FENERBAHÇEM"

Brezilyalı eski futbolcu, tribünde yer alan ve üzerinde kendi resminin basılı olduğu 'karton taraftarı' kişisel sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Alex, söz konusu paylaşıma 'Başarılar Fenerbahçem' notunu düştü.

18BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER
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BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER

Aynı paylaşımda ünlü oyuncu Emre Karayel ile birlikte Fenerbahçe'nin eski tercümanı ve Alex de Souza'nın yakın dostu Samet Güzel'in de olduğu görülüyor.

19EFSANELER UNUTULMADI
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EFSANELER UNUTULMADI

Öte yandan loca bölümünde ise Fenerbahçe tarihine damga vurmuş efsane futbolcuların karton figürleri yer alacak.

20FENERBAHÇENİN MUHTEMEL 11İ
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FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Altay, Ozan Tufan, Serdar, Falette, Dirar, Luiz Gustavo, Jailson, Ferdi, Deniz, Rodrigues, Mevlüt.

21KAYSERİSPORUN MUHTEMEL 11İ
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KAYSERİSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego Angelo, Emre Taşdemir, Djedje, Rienstra, Hasan Hüseyin, Mensah, Situm, Mesanovic

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