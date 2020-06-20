Kaderin böylesi: Fenerbahçe'de sıcak saatler! Nuri Şahin, Max Kruse ve o fotoğraf...
Kupada yaşanan Trabzonspor maçından sonra radikal kararlar alan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Almanya'dan resmi açıklama geldi...
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OPERASYON BAŞLADI
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a iki maçta da mağlup olarak turnuvaya veda eden Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak adına düğmeye basıldı.
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EROL BULUT İÇİN SOMUT ADIMLAR
Kupada Aytemiz Alanyaspor ile eşleşme ihtimalinin ortadan kalkmasının ardından teknik direktör Erol Bulut için somut adımlar atmaya hazırlanan sarı lacivertli yönetim, oyuncu grubu için de çalışmalarını sürdürüyor.
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SÖZLEŞME YENİ SEZONDAN İTİBAREN
Fenerbahçe, Akdeniz ekibi ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan başarılı teknik adama yeni sezondan itibaren geçerli olacak bir mukavele imzalattırmak istiyor.
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TRANSFER KAZANI KAYNIYOR
Yalnız teknik adam değil aynı zamanda oyuncu arayışlarını da sürdüren Fenerbahçe'de Max Kruse ve Mauricio Isla'nın takımdan ayrılmalarının ardında transfer kulisleri hareketlenmeye başladı.
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ÜLKELERİNE DÖNÜYORLAR
Alman futbolcunun ülkesine dönerek Werder Bremen'e imza atması beklenirken, Şili isim ise Universidad de Chile'de emekli olmayı arzuladığını itiraf etmişti.
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EMEKLİLİK PLANINI AÇIKLADI
"Hangi takıma gideceğime dair bir fikrim yok. Umarım Universidad de Chile ile şampiyonluk yaşayarak emekli olurum. Boca Juniors ile şimdiye kadar sadece bir kez görüştük. Yeni bir gelişme yok"
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CANER VE GÖKHAN AN MESELESİ
Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile de ön protokol imzaladığı öne sürülen sarı lacivertli ekibin son olarak Galatasaray'a büyük bir çalım atarak Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş'ı renklerine katmaya yakın olduğu iddia edilmişti.
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WERDER BREMEN'DEN RESMİ AÇIKLAMA
Tüm bu gelişmelerin gölgesinde en sıcak haber Almanya'dan geldi. Werder Bremen, Fenerbahçe'nin gündeminde olan Nuri Şahin'in takımdaki geleceğine ilişkin açıklama yaptı.
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AYRILIK KAÇINILMAZ
Werder Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann, "'İki taraf da düşüncelerini söyledi ve ayrılığa yakın olduğumuzu söyleyebilirim.'' dedi.
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SEZONU KAPATMIŞTI
Sakalık nedeniyle sezonu kapatan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nuri Şahin'in Werder Bremen ile devam etmeyeceğine bu açıklamanın ardından kesin gözüyle bakılıyor.
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KÜME DÜŞME TEHLİKESİ
Öte yandan Bundesliga'nın 32. haftası itibariyle 28 puanla 17. sırada bulunan Werder' Bremen'in küme düşme olasılığı ayrılık ihtimallerini arttıran bir başka detay olarak dikkat çekiyor.
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EMRE BELÖZOĞLU SÖZ ALDI
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Nuri Şahin ile görüşme yaptığı ve transfer için söz aldığı iddia edilmişti.
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AYNI ZAMANDA YÖNETİCİ OLACAK
Nuri Şahin'in yalnızca bir futbolcu olarak değil aynı zamanda uzun vadeli bir proje kapsamında bir yönetici olarak transfer edilmesinin planlandığı da kaydedilmişti.
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KADERİN CİLVESİ
Transferin resmiyet kazanması durumunda Nuri Şahin'in Werder Bremen'den Fenerbahçe'ye; Max Kruse'nin ise Fenerbahçe'den Werder Bremen'e imza atacak olması ilginç bir tesadüf olarak dikkatlerden kaçmadı.
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ESKİ TAKIM ARKADAŞLARI
Nuri Şahin ve Max Kruse daha önce Werder Bremen forması altında takım arkadaşı olarak ter dökmüşlerdi.
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NURİ'DEN TAVSİYE ALMIŞTI
Alman futbolcu, Fenerbahçe'ye ilk imza attığı dönemde verdi röportajda, Nuri Şahin'in kendisine 'Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü' dediğini hatırlatmıştı.
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"FENERBAHÇE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"
Almanya'da bir çok Türk arkadaşının olduğunu belirten Kruse, "Nuri Şahin mesela, bana Fenerbahçe hakkında harika şeyler söyledi. Türkiye'deki en büyük kulüp olduğunu söyledi. Burada olmaktan çok mutluyum. Takım arkadaşlarım ve taraftarlardan tüm desteği göreceğim için heyecanlıyım" diye konuşmuştu.