Haber Giriş: 15 Şubat 2020 - 09:52,
Kabus gibi günler kapıda! Manchester City'nin astronomik zararı...
UEFA'nın verdiği 2 yıl Avrupa'dan men cezası Manchester City masalını sona erdirebilir...
Spor Arena Dış Haberler | Finansal fair play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Avrupa kupalarından 2 yıl men edilen Manchester City'i kabus gibi günler bekliyor.
UEFA'nın verdiği 30 milyon avroluk para cezasının yanı sıra bu süreçte ciddi gelir kalemi kaybı da yaşayacak olan Manchester City'de taşlar yerinden oynayabilir.
Daily Mail, özellikle 25 yaşındaki Raheem Sterling ve 28 yaşındaki Kevin de Bruyne'un takımdan ayrılabileceğine dikkat çekti ve iki yıldızın da Avrupa'da oynayan bir başka takıma gidebileceğini yazdı.
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