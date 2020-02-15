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Futbol
Haber Giriş: 15 Şubat 2020 - 09:52, /

Kabus gibi günler kapıda! Manchester City'nin astronomik zararı...

UEFA'nın verdiği 2 yıl Avrupa'dan men cezası Manchester City masalını sona erdirebilir...

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Spor Arena Dış Haberler | Finansal fair play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Avrupa kupalarından 2 yıl men edilen Manchester City'i kabus gibi günler bekliyor.

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Katar sermayesiyle birlikte yakın döneme damga vuran ve adeta peri masalını yaşayan İngiliz ekibi, önümüzdeki iki sezon boyunca Avrupa kupalarında boy gösteremeyecek.

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UEFA'nın verdiği 30 milyon avroluk para cezasının yanı sıra bu süreçte ciddi gelir kalemi kaybı da yaşayacak olan Manchester City'de taşlar yerinden oynayabilir.

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İngiliz basını, Manchester City'nin iki yıl boyunca Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacak olmasının kadroda bulunan yıldız oyuncuların kariyer planlarını yeniden gözden geçirmesine sebep olabileceğini öne sürdü.

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Daily Mail, özellikle 25 yaşındaki Raheem Sterling ve 28 yaşındaki Kevin de Bruyne'un takımdan ayrılabileceğine dikkat çekti ve iki yıldızın da Avrupa'da oynayan bir başka takıma gidebileceğini yazdı.

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Öte yandan teknik direktör Pep Guardiola'nın geleceği hakkında da soru işaretleri oluştu. Geçtiğimiz günlerde Juventus'un Katalan teknik adamla ilgilendiği öne sürülmüştü.

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The Sun, Juventus yönetiminin Maurizio Sarri'den memnun olmadığını ve Pep Guardiola'yı takımın başına geçirmek istediğini yazmıştı.

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Juventus yönetiminden yakın kaynaklara dayandırılan haberde; Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin, zamanı geldiğinde Pep Guardiola'nın Juventus'u çalıştırmaya sıcak bakacağına inandığı belirtilmişti.

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Şampiyonlar Ligi kazanma sevdasıyla bilinen başarılı çalıştırıcının 2 yıl boyunca Avrupa kupalarından uzak kalmayarak yeni bir takımla anlaşması bekleniyor.

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Pep Guardiola'nın 2021 yılına sona erecek mevcut sözleşmesinde yer alan 'sezon sonu tek taraflı fesih hakkı' maddesi de bu iddiaları güçlendiriyor.

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Kadrosu ve teknik heyeti tehlikede olan Manchester City'nin bu süreçte kaybedeceği gelir de hesaplandı.

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Daily Mail, İngiliz ekibinin Avrupa'dan uzak kaldığı 2 yıl boyunca yaklaşık 170 milyon pound gibi inanılmaz bir gelirden mahrum kalacağını ifade etti.

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