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Futbol
Haber Giriş: 30 Nisan 2020 - 12:32,

Juventus'ta Dybala'nın 4. kez corona virüs testi pozitif çıkmasının ardından Cristiano Ronaldo...

Corona virüs salgını sırasında ülkesi Portekiz'e giden ve 50 gündür burada kalan Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı Paulo Dybala'nın 4. kez corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından kulübü Juventus'a mesaj gönderdi.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınından en çok etkilenen kulüplerden biri olan Juventus'ta Rugani, Matuidi ve Dybala'da virüs çıkmıştı.

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Corona virüsü (Covid-19) salgınının etkilerinin sürdüğü İtalya'da, 21 Mart'ta kız arkadaşıyla birlikte testi pozitif çıkan yıldız futbolcudan gelen son haber bir şok etkisi daha yarattı.

36 HAFTADA 4. KEZ TESTE GİRMİŞTİ
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6 HAFTADA 4. KEZ TESTE GİRMİŞTİ

21 Mart tarihinde kendisi ve kız arkadaşı Arjantinli şarkıcı Oriana Sabatini'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklanan Juventus’un yıldız futbolcusu, 6 haftalık süreçte 4. kez teste girdi.

41.5 AYDIR GEÇMİYOR...
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1.5 AYDIR GEÇMİYOR...

Arjantinli yıldızın corona virüs test sonucunun bir kez daha pozitif çıkması moralleri bozdu. Dybala'nın 1.5 aydır testinin negatife dönmemesi hayranlarını da bir hayli üzdü.

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Kronik herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan Dybala, geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapmış ve durumunun iyi olduğunu ifade etmişti. Ancak yıldız futbolcunun 1.5 aydır virüsü atlatamamış olması endişe yaratıyor.

6RONALDODAN FLAŞ KARAR
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RONALDO'DAN FLAŞ KARAR

Juventus'ta tüm bu olaylar yaşanırken bir haber de Cristiano Ronaldo'dan geldi...

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İtalyan Corriere Dello Sport gazetesinin haberine göre Ronaldo'nun yakın çevresi, Dybala'nın testinin pozitif çıktığını basına sızdırdı.

8BİR SÜRE DAHA BURADAYIM
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'BİR SÜRE DAHA BURADAYIM'

Bunun ardından Ronaldo, Juventus ile iletişime geçti ve İtalya'ya bir süre daha dönmeyeceğini belirtti.

950 GÜNDÜR VİLLASINDA
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50 GÜNDÜR VİLLASINDA

Corona virüs nedeniyle İtalya'da liglere ara verilir verilmez ülkesi Portekiz'e giden Ronaldo, 50 gündür Madeira'daki villasında ailesiyle birlikte vakit geçiriyor.

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Ronaldo, bu süreç içinde birçok kez dışarıya çıkarken karantina kurallarına uymamış ve büyük tepki çekmişti.

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Yıldız futbolcunun Dybala mesajı ve İtalya'ya dönmeyeceğini belirtmesi de taraftarları arasında tepkiyle karşılandı.

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