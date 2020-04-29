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Haber Giriş: 29 Nisan 2020 - 09:55,

Juventus'ta corona virüs depremi! Dybala tam 1.5 aydır...

Koronavirüs dünyayı etkisi altına alırken bu salgından en çok etkilenen ülkelerin başında hiç şüphesiz İtalya geliyor...

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Corona virüsü (Covid-19) salgınının etkilerinin sürdüğü İtalya'da, 21 Mart'ta kız arkadaşıyla birlikte testi pozitif çıkan yıldız futbolcudan gelen son haber şok etkisi yarattı.

2İLK RUGANİDE GÖRÜLDÜ

İLK RUGANİ'DE GÖRÜLDÜ

İtalya Ligi Serie A takımlarından Juventus'un savunma oyuncusu Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Oyuncunun ardından sevgilisi Michela Persico'nın da koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurulmuştu.

3TÜM TAKIM KARANTİNAYA

TÜM TAKIM KARANTİNAYA

Rugani'nin koronavirüse yakalandığının açıklanmasıyla birlikte takım karantinaya alınmıştı ve futbolculara testler yapılmıştı.

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Blaise Matuidi de virüse yakalanınca Juventus, tüm takımı belli aralıklarla test sokma kararı almıştı.

5RONALDO: DÖNMÜYORUM

RONALDO: DÖNMÜYORUM

Hatta bu süreçte Cristiano Ronaldo, İtalya'ya dönmeyeceğini Juventus Kulübü'ne bildirdi.

6MERİHTEN SEVİNDİRİCİ HABER

MERİH'TEN SEVİNDİRİCİ HABER

Milli yıldızımız Merih Demiral'in test sonuçları da negatif çıkmıştı.

7SEVGİLİSİNE DE BULAŞTI

SEVGİLİSİNE DE BULAŞTI

Rugani'den sonra sevgilisi Michela Persico'nın da koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

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Hamile olduğundan dolayı bebeğine zarar gelmesini istemediğini söyleyen Persico, "Umarım virüs hamileliğimi etkilemez. Doktorlar bir problem olmayacağını söyledi. Kendinizi benim yerime koyun, korkuyorum." ifadelerini kullandı.

9JUVEDE KABUS BİTMİYOR

JUVE'DE KABUS BİTMİYOR

Koronavirüse yakalanan futbolculardan Paulo Dybala ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı.

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21 Mart tarihinde kendisi ve kız arkadaşı Arjantinli şarkıcı Oriana Sabatini'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklanan Juventus’un yıldız futbolcusu, 6 haftalık süreçte 4. kez teste girdi.

114 TEST DE POZİTİF

4 TEST DE POZİTİF

El Chiringuito’nun haberine göre bu testlerinin tamamı pozitif çıktı.

12NEGATİFE DÖNMÜYOR

NEGATİFE DÖNMÜYOR

Dybala'nın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine yer verilirken testin dördüncü kez pozitif çıkması Arjantinli yıldızın hayranlarını bir hayli üzdü

13KRONİK RAHATSIZLIK YOK

KRONİK RAHATSIZLIK YOK

Kronik herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan Dybala, geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapmış ve durumunun iyi olduğunu ifade etmişti.

14DESTEK MESAJLARI

DESTEK MESAJLARI

Arjantinli’nin şu anda genel olarak sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken sosyal medyada yıldız futbolcuya destek mesajları da geldi

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'Pırlanta çocuk' lakabı ile bilinen ve henüz 26 yaşında olan Dybala, aynı zamanda İtalya'da Merih Demiral'in en yakın arkadaşlarından biri.

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