Juventus'ta corona virüs depremi! Dybala tam 1.5 aydır...
Koronavirüs dünyayı etkisi altına alırken bu salgından en çok etkilenen ülkelerin başında hiç şüphesiz İtalya geliyor...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Corona virüsü (Covid-19) salgınının etkilerinin sürdüğü İtalya'da, 21 Mart'ta kız arkadaşıyla birlikte testi pozitif çıkan yıldız futbolcudan gelen son haber şok etkisi yarattı.
2
İLK RUGANİ'DE GÖRÜLDÜ
İtalya Ligi Serie A takımlarından Juventus'un savunma oyuncusu Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Oyuncunun ardından sevgilisi Michela Persico'nın da koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurulmuştu.
3
TÜM TAKIM KARANTİNAYA
Rugani'nin koronavirüse yakalandığının açıklanmasıyla birlikte takım karantinaya alınmıştı ve futbolculara testler yapılmıştı.
4
Blaise Matuidi de virüse yakalanınca Juventus, tüm takımı belli aralıklarla test sokma kararı almıştı.
5
RONALDO: DÖNMÜYORUM
Hatta bu süreçte Cristiano Ronaldo, İtalya'ya dönmeyeceğini Juventus Kulübü'ne bildirdi.
6
MERİH'TEN SEVİNDİRİCİ HABER
Milli yıldızımız Merih Demiral'in test sonuçları da negatif çıkmıştı.
7
SEVGİLİSİNE DE BULAŞTI
Rugani'den sonra sevgilisi Michela Persico'nın da koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.
8
Hamile olduğundan dolayı bebeğine zarar gelmesini istemediğini söyleyen Persico, "Umarım virüs hamileliğimi etkilemez. Doktorlar bir problem olmayacağını söyledi. Kendinizi benim yerime koyun, korkuyorum." ifadelerini kullandı.
9
JUVE'DE KABUS BİTMİYOR
Koronavirüse yakalanan futbolculardan Paulo Dybala ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı.
10
21 Mart tarihinde kendisi ve kız arkadaşı Arjantinli şarkıcı Oriana Sabatini'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklanan Juventus’un yıldız futbolcusu, 6 haftalık süreçte 4. kez teste girdi.
11
4 TEST DE POZİTİF
El Chiringuito’nun haberine göre bu testlerinin tamamı pozitif çıktı.
12
NEGATİFE DÖNMÜYOR
Dybala'nın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine yer verilirken testin dördüncü kez pozitif çıkması Arjantinli yıldızın hayranlarını bir hayli üzdü
13
KRONİK RAHATSIZLIK YOK
Kronik herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan Dybala, geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapmış ve durumunun iyi olduğunu ifade etmişti.
14
DESTEK MESAJLARI
Arjantinli’nin şu anda genel olarak sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken sosyal medyada yıldız futbolcuya destek mesajları da geldi
15
'Pırlanta çocuk' lakabı ile bilinen ve henüz 26 yaşında olan Dybala, aynı zamanda İtalya'da Merih Demiral'in en yakın arkadaşlarından biri.