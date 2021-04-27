Julian Nagelsmann'ın film gibi hayat hikayesi! Henüz 33 yaşında...

Bayern Münih, teknik direktör Julian Nagelsmann ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 33 yaşındaki Alman çalıştırıcı, 1 Temmuz 2021'de göreve başlayacak. İşte Julian Nagelsmann'ın filmleri aratmayacak cinsten hayat hikayesi...Augsburg forması giyerken yaşadığı ağır diz sakatlığı sebebiyle futbol hayatı biten Nagelsmann, aynı sene babası Erwin'i kaybetti ve hayatı adeta cehenneme döndü. Babamın ölümüyle birlikte sadece futbolcu olma hayalim değil, hayatım da paramparça olmuştu diyen Nagelsmann'ı bu cehennemden çıkaran yine futbol oldu.Augsburg teknik kadrosunda görev almaya başlayan Nagelsmann, burada Hoffenheim Teknik Direktörü Ralf Rangnick'in dikkatini çekti. Hoffenheim U17 Takımı teknik direktörlüğüne başlayan Nagelsmann, 6 sene içerisinde A Takım hocalığına kadar yükseldi. Huub Stevens görevinden ayrılmadan önce 9 maçta 1 galibiyet elde eden ve düşme hattında bulunan Hoffenheim, Nagelsmann ile 14 haftada 7 galibiyet elde ederek ligde kalmayı başardı.Nagelsmann'ın Hoffenheim'ı 2016-2017 sezounda ligi 4. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazandı. Nagelsmann ise Almanya'da yılın teknik direktörü seçildi. Hoffenheim, 2017-2018 sezonunu ise 3. sırada bitirdi ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti.Bayern Münih ve Real Madrid'in radarına giren Nagelsmann, 2019/2020 sezonunun başında herkesi şaşırtarak Leipzig'e imza attı. Nagelsmann, Leipzig'deki ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yarı finali oynama başarısı gösterdi.Bu sezon ise Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden Leipzig, Bundesliga'da 31. hafta geçilirken 64 puanla Bayern Münih'in arkasında ikinci sırada bulunuyor.33 yaşındaki Nagelsmann artık Bayern Münih'in teknik direktörü... Bakalım 13 senede rakip analistliğinden Avrupa'nın en tepesine tırmanan genç dahi, hayata taktik tahtasında hangi sürprizi yapacak? (beIN SPORTS)