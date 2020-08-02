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GeriFutbol Yıldız futbolcuya hayatının şoku! Film gibi ihanet öyküsü
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 02 Ağustos 2020 - 09:38,

Yıldız futbolcuya hayatının şoku! Film gibi ihanet öyküsü

Sürpriz yapmak için eve gitti ama...

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Serie A'da oynadıkları futbolla herkesi kendine hayran bırakan Gian Piero Gasperini'nin takımı Atalanta'nın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.

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Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak PSG maçı öncesi İtalyan ekibine kötü haber geldi.

3ILICIC DEPRESYONA GİRDİ
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ILICIC DEPRESYONA GİRDİ

Bir süredir sakatlığı olmamasına rağmen takımla idmanlara çıkmayan Josip Ilicic'in PSG karşısında da takımıyla olamayacağı belirtildi.

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İtalyan basını, takımda bu sezon harikalar yaratan Josip Ilicic'in ağır bir depresyona girdiğini ve futbolu bırakmayı düşündüğünü yazdı.

5KARISINI BAŞKA BİR ADAMLA YAKALADI
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KARISINI BAŞKA BİR ADAMLA YAKALADI

32 yaşındaki futbolcunun bu ruh halinin sebebinin ise ihanet olduğu öne sürüldü.

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Habere göre Ilicic, eşine sürpriz yapmak için ülkesi Slovenya'ya gittiğinde onu başka biriyle yakaladı.

7FUTBOLU BIRAKABİLİR
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FUTBOLU BIRAKABİLİR

Sloven futbolcunun yaşadığı bu olay sonrası, 32 yaşında emekli olmaya kadar gidebilecek bir depresyona girdiğinin altı çizildi.

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Yıldız oyuncunun "Kişisel problemlerini çözmek için" cuma günü yeniden ülkesi Slovenya'ya gittiği belirtildi.

9KORONAVİRÜS SEBEBİYLE ÖLÜM KORKUSU YAŞIYOR
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KORONAVİRÜS SEBEBİYLE ÖLÜM KORKUSU YAŞIYOR

Josip Ilicic'in ayrıca ihanet olayı dışında koronavirüs sebebiyle ölüm korkusu yaşadığı da iddia edildi.

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32 yaşındaki futbolcunun daha önceden de yaşadığı ölüm korkusu sendromunun koronavirüs sebebiyle yeniden başladığı ve bu sebeple futbola konsantre olmakta zorlandığı belirtildi.

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Ilicic, Atalanta formasıyla bu sezon Serie A'da 26 maçta 15 gol 5 asistlik performans sergiledi.

12TAKIM ARKADAŞLARI DESTEK VERDİ
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TAKIM ARKADAŞLARI DESTEK VERDİ

Sloven futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maçta 5 gol atmayı başarmıştı.

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Serie A'nın son maçında Inter'e 2-0 kaybetmesine rağmen gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı garantileyen Atalanta'da maç sonu tüm takım Ilicic'e destek vermişti.

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