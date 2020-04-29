Josef Sural ölümünün 1. yılında anıldı, kazadan önceki fotoğraf ortaya çıktı

SÜRÜCÜ ALTINTAŞ TUTUKSUZ YARGILANIYOR Kazada sağ kolunda kırık olan Isaac Sackey, parmağında çatlak ve başında darbeye bağlı şişlik bulunan Welinton Souza ile kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano ve Papiss Demba Cisse de aynı hastanede tedaviye alındı. Olayın ardından tutuklanan minibüs sürücüsü Esat Altıntaş hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı. Futbolcular Sackey ve Campos'un şikayetçi olduğu davada Steven Caulker, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse ve Welinton Souza ise şikayetçi olmadı. Sürücü Esat Altıntaş, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Davanın 3'üncü duruşması 11 Şubat'ta Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülürken, duruşmada Altıntaş, beraatını talep etti. Mahkeme, sanık Esat Altıntaş hakkındaki adli kontrol serbestlik şartının yurt dışına çıkış yasağı olarak değiştirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. 26 Mart'ta 4'üncü duruşmanın yapılması gerekirken dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle tüm mahkemeler ileri bir tarihe ertelendi.