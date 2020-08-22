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GeriFutbol Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye transferinin ardından çılgına döndü!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 22 Ağustos 2020 - 16:14 | 

Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye transferinin ardından çılgına döndü!

Fenerbahçe'nin Jose Sosa'yı transfer etmesinin ardından olay sözler...

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Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcu Jose Sosa'yı transfer etmesiyle birlikte çarpıcı bir olay yaşandı.

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Fenerbahçe, Jose Sosa ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını dün gece saatlerinde resmen açıkladı.

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Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Arjantinli futbolcu, attığı izmayla resmen Fenerbahçeli oldu.

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Sarı lacivertli ekip, Arjantinli futbolcunun transferini ''Önümüzdeki 2 yıl boyunca formamızı gururla taşıyacak olan Jose Sosa’yla imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor; futbolcumuza Çubuklu ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.'' sözleriyle duyurdu.

5ARJANTİNDEN FLAŞ TEPKİ
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ARJANTİN'DEN FLAŞ TEPKİ

Ancak Josa Sosa'nın Fenerbahçe'ye transferi Arjantin'de pek hoş karşılanmadı...

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Sosa'yı isteyen takımlardan biri olan Estudiantes'te teknik direktör Juan Sebastian Veron, tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşme imzalamasının ardından resmen çılgına döndü.

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Sosa ile aynı zamanda eski takım arkadaşı olan Veron, Sosa için ağır ifadeler kullandı.

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Eski ünlü futbolcu, Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa için şöyle konuştu;

9CEVAP BİLE VERMEDEN...
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'CEVAP BİLE VERMEDEN...'

Sosa'nın transfer kararını sosyal medyadan öğrendik. Ne kendisi ne de menajeri teklifimize cevap bile vermeden başka kulüple imzaladı.

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Değerlerden bahsetmek kolaydır, önemli olan bunu uygulayabilmek. Bunu nasıl yapar?

11BAŞKA YERLERE ÇEKMEYECEĞİM
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'BAŞKA YERLERE ÇEKMEYECEĞİM'

Bu olayı başka yerlere çekip kişiselleştirmeyeceğim ama başka bir şekilde çözülmesini isterdim. Böyle değil!

12ONA DEDİM Kİ...
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'ONA DEDİM Kİ...'

Sosa'nın bir iletişim kopukluğu vardı. Bu iletişim kopukluğu başladığında kendisine 'Eğer içinde bir şüphe varsa geri dönme' demiştim. Ona böyle bir tavsiyede bulunmuştum. Zor bir karar evet, hayatınızda nerede olacağını seçiyorsunuz. Ama en azından bir iletişim sağlanabilirdi.

13OLMAK İSTEMEYEN KENDİSİ BİLİR
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'OLMAK İSTEMEYEN KENDİSİ BİLİR'

Estudiantes, köklerine bağlı bir kulüptür. Ben buraya dönmek için boş sözleşmeyi imzaladım. Burası böyle bir kulüp. Burada olmak istemeyenler kendisi bilir.

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