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GeriFutbol Jose Sosa'nın Fenerbahçe'den istediği çılgın para! | Son Dakika Transfer Haberleri
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 11 Ağustos 2020 - 08:01,

Jose Sosa'nın Fenerbahçe'den istediği çılgın para! | Son Dakika Transfer Haberleri

Fenerbahçe'den istediği ücret belli oldu

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Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Filip Novak transferleriyle adeta gövde gösterisi yapmıştı.

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Bir yandan harcama limitini arttırmaya çalışan Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

3JOSE SOSA TRANSFERİNDE SICAK GELİŞMELER...
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JOSE SOSA TRANSFERİNDE SICAK GELİŞMELER...

Fenerbahçe'nin gündemindeki 1 numaralı isim ise Jose Sosa... Arjantinli yıldızın Trabzonspor ile sözleşmesi sona erdi.

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Bordo-Mavililer sözleşmesini uzatmak istediği kaptan Sosa'ya son olarak 1.7 milyon Euro teklif etmişti.

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Arjantinli yıldızın menajeri Flavio Bilardo ile oyuncusunu Fenerbahçe'ye önerdi.

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Emre Belözoğlu’nun kısa süre içerisinde oyuncuyla görüşme yapması bekleniyor.

71.5 MİLYON EURO VE 1+1 YILLIK SÖZLEŞME
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1.5 MİLYON EURO VE 1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe'nin Sosa için 1.5 milyon Euro’nun üzerine çıkmayı düşünmediği ve 1+1 yıllık sözleşme yapmak istediği iddia edilmişti.

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Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Jose Sosa ile ilgili bugün flaş bir gelişme yaşandı.

9SOSA 2.5 MİLYON EURODAN 2 YILLIK SÖZLEŞME İSTEDİ
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SOSA 2.5 MİLYON EURO'DAN 2 YILLIK SÖZLEŞME İSTEDİ

TRT Spor'un haberine göre; Jose Sosa, Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme talep etti.

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Önümüzdeki günlerde Jose Sosa'nın menajeri ve Fenerbahçe yönetimi bir araya gelecek.

11HARUN GİDİYOR, KALECİ TRANSFERİ YAPILACAK
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HARUN GİDİYOR, KALECİ TRANSFERİ YAPILACAK

Öte yandan Fenerbahçe'de Erol Bulut göreve gelişinin ardından kaleci transferi yapılmasını istedi.

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Sarı-Lacivertliler'de yedek kaleci olan Harun Tekin’e resmi teklif gelirse değerlendirilecek.

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Sarı-Lacivertliler'de yedek kaleci olan Harun Tekin’e resmi teklif gelirse değerlendirilecek.

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Harun'la ilgili Süper Lig’den ilgilenen takımlar var ancak henüz resmi teklif yok.

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