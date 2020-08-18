Jose Sosa transferinde son dakika! Fenerbahçe'den alacağı para ortaya çıktı

Süper Lig'de yola Trabzonspor ile mi devam edeceği yoksa Fenerbahçe'ye mi transfer olacağı merak konusu olan Jose Sosa konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.Arjantin'de yayın yapan Canal Trece isimli kuruluşta görevli gazeteci Pablo Gravellone, Jose Sosa'yla ilgili çok çarpıcı iddialarda bulundu. Twitter hesabından mesajlar paylaşan Gravellone, Sosa, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya çok yakın. İstanbul'da yaşayacağı evi bile rezerve edildi. Sosa, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine gidiyor ifadelerini kullandı.TRT Spor'un haberine göre ise Jose Sosa, Trabzonspor'dan gelen son teklifi reddetti. Bordo-Mavili ekip de bunun üzerine Arjantinli yıldızdan bir talep gelene kadar bu transferi rafa kaldırdı.Bu arada Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki Jose Sosa'ya yaptığı teklifler de ortaya çıktı.Asist Analiz'in haberine göre; Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu’nun, Arjantinli futbolcuya 1+1 yıllık sözleşme önerirken, yıllık 1 milyon 750 bin Euro maaş teklif etti.Trabzonspor bunun yanı sıra Sosa’nın menajerine 175 bin Euro menajerlik ücreti teklifi de sundu.Arjantinli yıldızın görüşmelere katılmadığı ve bu pazarlığı sadece menajerinin yürüttüğü belirtildi.Futbol hayatına İstanbul’da devam etmek isteyen ve Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Jose Sosa’nın, Sarı-Lacivertli ekiple yaptığı anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. Buna göre Fenerbahçe, 35 yaşındaki orta sahaya 2 senelik sözleşme imzalayacak.Sosa, Fenerbahçe'den yılda 1.9 milyon Euro maaş alacak.Tecrübeli orta saha ayrıca 500 bin Euro imza parasını da cebine koyacak. Sosa’nın menajerine de 250 bin Euro menajerlik ücreti ödenecek.