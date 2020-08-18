MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriJose Sosa transferinde son dakika! Fenerbahçe'den alacağı para ortaya çıktı
GeriFutbol Jose Sosa transferinde son dakika! Fenerbahçe'den alacağı para ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 18 Ağustos 2020 - 08:25,

Jose Sosa transferinde son dakika! Fenerbahçe'den alacağı para ortaya çıktı

Süper Lig'de yola Trabzonspor ile mi devam edeceği yoksa Fenerbahçe'ye mi transfer olacağı merak konusu olan Jose Sosa konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'de yola Trabzonspor ile mi devam edeceği yoksa Fenerbahçe'ye mi transfer olacağı merak konusu olan Jose Sosa konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

2
Abone Olgoogle-news

Arjantin'de yayın yapan Canal Trece isimli kuruluşta görevli gazeteci Pablo Gravellone, Jose Sosa'yla ilgili çok çarpıcı iddialarda bulundu.

3FENERBAHÇE İLE İMZALAMAYA ÇOK YAKIN
Abone Olgoogle-news

FENERBAHÇE İLE İMZALAMAYA ÇOK YAKIN

Twitter hesabından mesajlar paylaşan Gravellone, "Sosa, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya çok yakın. İstanbul'da yaşayacağı evi bile rezerve edildi.

4
Abone Olgoogle-news

Sosa, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine gidiyor" ifadelerini kullandı.

5SOSA REDDETTİ, TRABZONSPOR BAŞKA BAŞKA TEKLİF YAPMAYACAK
Abone Olgoogle-news

SOSA REDDETTİ, TRABZONSPOR BAŞKA BAŞKA TEKLİF YAPMAYACAK

TRT Spor'un haberine göre ise Jose Sosa, Trabzonspor'dan gelen son teklifi reddetti.

6
Abone Olgoogle-news

Bordo-Mavili ekip de bunun üzerine Arjantinli yıldızdan bir talep gelene kadar bu transferi rafa kaldırdı.

7TEKLİFLER ORTAYA ÇIKTI
Abone Olgoogle-news

TEKLİFLER ORTAYA ÇIKTI

Bu arada Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki Jose Sosa'ya yaptığı teklifler de ortaya çıktı.

8
Abone Olgoogle-news

Asist Analiz'in haberine göre; Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu’nun, Arjantinli futbolcuya 1+1 yıllık sözleşme önerirken, yıllık 1 milyon 750 bin Euro maaş teklif etti.

9
Abone Olgoogle-news

Trabzonspor bunun yanı sıra Sosa’nın menajerine 175 bin Euro menajerlik ücreti teklifi de sundu.

10
Abone Olgoogle-news

Arjantinli yıldızın görüşmelere katılmadığı ve bu pazarlığı sadece menajerinin yürüttüğü belirtildi.

11FENERBAHÇENİN SOSA TEKLİFİ
Abone Olgoogle-news

FENERBAHÇE'NİN SOSA TEKLİFİ

Futbol hayatına İstanbul’da devam etmek isteyen ve Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Jose Sosa’nın, Sarı-Lacivertli ekiple yaptığı anlaşmanın detayları da ortaya çıktı.

12
Abone Olgoogle-news

Buna göre Fenerbahçe, 35 yaşındaki orta sahaya 2 senelik sözleşme imzalayacak.

13
Abone Olgoogle-news

Sosa, Fenerbahçe'den yılda 1.9 milyon Euro maaş alacak.

14
Abone Olgoogle-news

Tecrübeli orta saha ayrıca 500 bin Euro imza parasını da cebine koyacak.

15
Abone Olgoogle-news

Sosa’nın menajerine de 250 bin Euro menajerlik ücreti ödenecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi