Jose Mourinho'ya hayatının şoku! Unutulmayacak gece...
Jose Mourinho yönetimindeki Roma, favori olarak gösterildiği UEFA Konferans Ligi'nde tarihi bir mağlubiyet yaşadı. Portekizli teknik adam, Ali Palabıyık'ın yönettiği maçta kariyerinin en büyük hezimetini tattı.
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TARİHİ HEZİMET
UEFA Konferans Ligi C Grubu 3. hafta maçında Roma, Norveç ekibi Bodo / Glimt'in konuğu oldu. Hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği müsabakada Jose Mourinho yönetimindeki Roma, tarihi bir hezimet yaşadı.
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PERDE ERKEN AÇILDI
Ev sahibi Bodo / Glimt, 8. dakikada Erik Botheim'in attığı golle erkenden öne geçti. Roma bu golün şokunu atlatamamışken 20. dakikada Patrick Berg skoru 2-0'a taşıdı.
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28. dakikada Roma'da Carles Perez sahneye çıktı ve farkı bire indirdi. Bu golle ilk yarı 2-1 sona erdi. İkinci devreye yenik giren Roma yine umduğunu bulamadı. Erik Botheim 52. dakikada kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.
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SKOR: 6-1
Dakikalar 71'i gösterdiğinde ise Ola Solbakken takımının dördüncü golü kaydetti. Bu dakikadan sonra Roma oyundaki kontrolü tamamen kaybetti. 78. dakikada Amahl Pellegrino skoru 5-1'e getirdi, 80. dakikada ise Ola Solbakken durumu 6-1 yaptı.
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Mücadelenin kalan bölümlerine gol sesi çıkmayınca Roma, 6-1'lik yenilgiyle Norveç'ten tarihi bir mağlubiyet eşliğinde ayrıldı.
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Bu sonucun ardından Roma gruptaki liderlik koltuğunu Bodo / Glimt'e devretti. İtalyan ekibi 6 puanda kalırken Norveç temsilcisi ise 7 puana yükseldi.
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FAVORİ GÖSTERİLİYORDU
Ön eleme turunda Trabzonspor'u eleyerek gruplara kalan Roma, Konferans Ligi'nin favorileri arasında gösteriliyordu.
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KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI
Jose Mourinho bu yenilgiyle kariyerinde bir ilki yaşadı. Teknik direktörlük kariyeri boyunca bugüne dek 1008 maça çıkan Portekizli ilk kez 6 gollü bir yenilgiye maruz kaldı.
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Mourinho yönetimindeki takımlar bugüne kadar 6 ve daha fazla gol yememişti.
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KONFERANS LİGİ'NDE GECENİN TOPLU SONULARI
HJK Helsinki (Finlandiya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 0-5 Alashkert (Ermenistan) - LASK (Avusturya): 0-3 Anorthosis (Kıbrıs Rum Kesimi) - Flora (Estonya): 2-2 Partizan (Sırbistan) - Gent (Belçika): 0-1 Bodo/Glimt (Norveç) - Roma (İtalya): 6-1 CSKA Sofya (Bulgaristan) - Zorya (Ukrayna): 0-1 Cluj (Romanya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-1 Jablonec (Çekya) - Randers (Danimarka): 2-2 Feyenoord (Hollanda) - Union Berlin (Almanya): 3-1 Maccabi Haifa (İsrail) - Slavia Prag (Çekya): 1-0 Kopenhag (Danimarka) - PAOK (Yunanistan): 1-2 Slovan Bratislava (Slovakya) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-0 Vitesse (Hollanda) - Tottenham (İngiltere): 1-0 Mura (Slovenya) - Rennes (Fransa): 1-2 Karabağ (Azerbaycan) - Kairat (Kazakistan): 2-1 Basel (İsviçre) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-1