Jose Mourinho'ya hayatının şoku! Unutulmayacak gece...

SKOR: 6-1 Dakikalar 71'i gösterdiğinde ise Ola Solbakken takımının dördüncü golü kaydetti. Bu dakikadan sonra Roma oyundaki kontrolü tamamen kaybetti. 78. dakikada Amahl Pellegrino skoru 5-1'e getirdi, 80. dakikada ise Ola Solbakken durumu 6-1 yaptı.