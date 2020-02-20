Jose Mourinho dondu kaldı! Cüneyt Çakır...

Jose Mourinho'nun kritik maçını FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetti.
2
Premier Ligde zirvenin uzağında kalan Tottenham, sahasında oynayacağı maçta Lepzig karşısında rövanş için avantaj sağlama peşindeydi.
3
Ancak Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun maç öncesi planları sahada gerçekleşmedi.
4
Hücumdaki en büyük silahı Harry Kane'nden uzun süreli sakatlığı nedeniyle yoksun olan Mourinho, Son Heung-min'in de sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağının açıklanmasıyla büyük şok yaşadı. Ünlü çalıştırıcı bir şok da Leipzig karşısında yaşadı.
5
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Cüneyt Çakır ilk yarıda 3 kez sarı kartına başvurdu.
6
İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da etkili olan taraf olan konuk ekip Leipzig aradığı golü 58. dakikada buldu.
7
56. dakikada Leipzig'ten Laimer ceza sahasında Davies'in müdahalesi ile yerde kaldı. Cüneyt Çakır tereddütsüz penaltı noktasını gösterirken, Davies'i sarı kart ile cezalandırdı.
8
Penaltı atışını kullanan Timo Werner takımını deplasmanda 1-0 öne geçiren isim oldu.
9
Mourinho'nun oyuna yaptığı müdahaleler de işe yaramayınca Leipzig sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.
10
Saha kenarındaki tepkileri ve heyecanlı tavırları ile bir çok gündeme gelen Jose Mourinho'nun sakin görüntüsü ise dikkat çekti.
11
Dele Alli çıldırdı
64. dakikada Mourinho tarafından oyundan alınan Dele Alli saha yedek kulübesine geldiğinde elindeki su şişesini sert bir şekilde yere fırlattı. Alli'nin bu hareketi oyundan çıkarılmasına tepki olarak yorumlandı.
12
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır ise karşılaşmadaki başarılı yönetimi ile dikkat çekti.
13
Çakır maçta 6 kez sarı kartına başvururken, yardımcıları ile uyumlu yönetimi ile izleyenlerin beğenisini kazandı.
14
'Mermisiz silahla...'
Jose Mourinho maçın ardından yaptığı açıklamada, "Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Mermisiz silahla kavga etmek gibi bir maç oldu bizim için. Dele Alli'ye gelince, tepkisinin bana değil performansına olduğunu düşünüyorum. Sanırım o, onu neden çıkardığımı gayet iyi biliyor." ifadelerini kullandı.
15
Bu arada bilet fiyatlarına tepki gösteren RB Leipzig taraftarları, ikinci devrenin başında sahaya tuvalet kağıdı fırlattı.