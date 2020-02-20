Jose Mourinho dondu kaldı! Cüneyt Çakır...

'Mermisiz silahla...' Jose Mourinho maçın ardından yaptığı açıklamada, "Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Mermisiz silahla kavga etmek gibi bir maç oldu bizim için. Dele Alli'ye gelince, tepkisinin bana değil performansına olduğunu düşünüyorum. Sanırım o, onu neden çıkardığımı gayet iyi biliyor." ifadelerini kullandı.