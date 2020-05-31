Ölümüyle ilgili şok gerçek ortaya çıktı

Kaza raporunda kimsenin bilmediği bir detaya da yer verildi...
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Spor Arena Dış Haberler | Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid ve Sevilla kulüplerinin formasını giyen İspanyol yıldız Jose Antonio Reyes, geçen yıl geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetmişti.
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Futbol dünyasını yasa boğan ölümün üzerinden geçen 1 yıl sonrasında kazanın raporu ortaya çıktı.
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Raporda daha önce açıklanın aksine kimsenin bilmediği bir detaya da yer verildi.
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HIZ LİMİTİNİ AŞTI
Korkunç trafik kazası 1 Haziran 2019'da Sevilla - Utrera arasındaki A-376 otoyolunda meydana geldi.
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Jose Antonio Reyes yönetimindeki araç maksimum 120 kilometre izni olan yolda 187 kilometre hızla giderken kaza yaptı.
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KAZANIN SEBEBİ LASTİĞİN KIRILMASI
Kaza sebebi olarak daha önce aracın "yüksek hızı" belirtilmişti. Ancak raporda kaza sebebi olarak lastiklerden birinin kırılması olduğunun altı çizildi.
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SOL ARKA LASTİK KIRILDI
Sivil Muhafızlar Trafik Okulu Trafik Kazalarının İncelenmesi ve Yeniden İnşası Dairesi tarafından görev yapan bir uzmana göre; Reyes'in kullandığı aracın sol arka lastiği kırıldı ve ardından İspanyol futbolcu hakimiyeti kaybederek yoldan çıktı.
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TEKERLEĞİ ÖLEN KUZENİ TAMİR ETMİŞ
Raporda aracın ayrıca kaza noktasından sonra 200 metre boyunca sürüklendiği de belirtildi.
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Reyes’in kullandığı lüks aracın tekerleği, kazadan birkaç gün önce kuzeni Jonathan tarafından evlerinin garajında tamir edilmişti.
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VÜCUDUNUN 3'TE 2'Sİ YANDI
Kaza sonrası şoför koltuğundaki Jose Antonio Reyes ve arkasında oturan kuzeni Jonathan Reyes hayatını kaybetmişti.
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Yan koltukta oturan Reyes'in bir başka kuzeni Juan Manuel Calderon'nun ise araçta sıkışanları kurtarmak isterken vücudunun üçte ikilik kısmı yanmıştı.
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Savcılık, kazada Reyes'in cezai sorumluluğunu onayladıktan sonra davanın kapatılmasını istedi.