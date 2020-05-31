MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriÖlümüyle ilgili şok gerçek ortaya çıktı
GeriFutbol Ölümüyle ilgili şok gerçek ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 31 Mayıs 2020 - 16:37,

Ölümüyle ilgili şok gerçek ortaya çıktı

Kaza raporunda kimsenin bilmediği bir detaya da yer verildi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Spor Arena Dış Haberler | Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid ve Sevilla kulüplerinin formasını giyen İspanyol yıldız Jose Antonio Reyes, geçen yıl geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetmişti.

2
Abone Olgoogle-news

Futbol dünyasını yasa boğan ölümün üzerinden geçen 1 yıl sonrasında kazanın raporu ortaya çıktı.

3
Abone Olgoogle-news

Raporda daha önce açıklanın aksine kimsenin bilmediği bir detaya da yer verildi.

4HIZ LİMİTİNİ AŞTI
Abone Olgoogle-news

HIZ LİMİTİNİ AŞTI

Korkunç trafik kazası 1 Haziran 2019'da Sevilla - Utrera arasındaki A-376 otoyolunda meydana geldi.

5
Abone Olgoogle-news

Jose Antonio Reyes yönetimindeki araç maksimum 120 kilometre izni olan yolda 187 kilometre hızla giderken kaza yaptı.

6KAZANIN SEBEBİ LASTİĞİN KIRILMASI
Abone Olgoogle-news

KAZANIN SEBEBİ LASTİĞİN KIRILMASI

Kaza sebebi olarak daha önce aracın "yüksek hızı" belirtilmişti. Ancak raporda kaza sebebi olarak lastiklerden birinin kırılması olduğunun altı çizildi.

7SOL ARKA LASTİK KIRILDI
Abone Olgoogle-news

SOL ARKA LASTİK KIRILDI

Sivil Muhafızlar Trafik Okulu Trafik Kazalarının İncelenmesi ve Yeniden İnşası Dairesi tarafından görev yapan bir uzmana göre; Reyes'in kullandığı aracın sol arka lastiği kırıldı ve ardından İspanyol futbolcu hakimiyeti kaybederek yoldan çıktı.

8TEKERLEĞİ ÖLEN KUZENİ TAMİR ETMİŞ
Abone Olgoogle-news

TEKERLEĞİ ÖLEN KUZENİ TAMİR ETMİŞ

Raporda aracın ayrıca kaza noktasından sonra 200 metre boyunca sürüklendiği de belirtildi.

9
Abone Olgoogle-news

Reyes’in kullandığı lüks aracın tekerleği, kazadan birkaç gün önce kuzeni Jonathan tarafından evlerinin garajında tamir edilmişti.

10VÜCUDUNUN 3TE 2Sİ YANDI
Abone Olgoogle-news

VÜCUDUNUN 3'TE 2'Sİ YANDI

Kaza sonrası şoför koltuğundaki Jose Antonio Reyes ve arkasında oturan kuzeni Jonathan Reyes hayatını kaybetmişti.

11
Abone Olgoogle-news

Yan koltukta oturan Reyes'in bir başka kuzeni Juan Manuel Calderon'nun ise araçta sıkışanları kurtarmak isterken vücudunun üçte ikilik kısmı yanmıştı.

12
Abone Olgoogle-news

Savcılık, kazada Reyes'in cezai sorumluluğunu onayladıktan sonra davanın kapatılmasını istedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi