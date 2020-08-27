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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 27 Ağustos 2020 - 10:27 | 

Jelena Karleusa’nın ardından büyük sürpriz! Dusko Tosic...

Sürpriz buluşma...

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2018’de Beşiktaş’tan Çin’e transfer olan Sırp futbolcu Dusco Tosic ile şarkıcı eşi Jelena Karleusa’nın geçen yıl birbirlerini aldattığı söylenmişti.

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İddiaya göre; Dusko Tosic meslektaşı Filip Djordjevic’in model eşi Jovana ile birlikte oldu. Jelena da Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile yakınlaşmıştı.

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Sırp basınının manşetlerini süsleyen bu gelişmelerin ardından ikili ayrılmıştı

4BUZLAR ERİMİŞTİ
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BUZLAR ERİMİŞTİ

Geçen yıl ortaya çıkan aldatma iddialarının ardından boşanacakları konuşulan Dusko Tosic ile Jelena Karleusa karantina döneminde buzları eritti.

5İKİNCİ ŞANS DA YARAMADI
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İKİNCİ ŞANS DA YARAMADI

Tosic ile Jelena'nın corona virüs nedeniyle karantinada olmaları nedeniyle evliliklerine ikinci bir şans verdikleri belirtildi.

6PAYLAŞIMLARI YOK ETTİ
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PAYLAŞIMLARI YOK ETTİ

İkinci şansa rağmen ikilinin ilişkisi yeniden sorunları beraberinde getirdi. Karluesa, Tosic'le ilgili tüm paylaşımlarını yok etti.

7TÜRKİYE AŞKI
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TÜRKİYE AŞKI

Çift geçen ocakta da boşanma kararı almıştı. Jelena Karleusa, Türkiye’den vazgeçemedi.

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Şarkıcı, Tosic’ten olan kızları Nika ve Atina ile tatil için Antalya’ya geldi.

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Jelena daha önceki röportajlarında “Türkleri ve Türkiye’yi çok seviyorum. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum” demişti.

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TOSİC DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta Dusko Tosic sürprizi yaşanıyor. Sırp futbolcunun Çin kariyerini sonlandırıp Beşiktaş'a gelmesi gündemde..

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Stoper bölgesine transfer isteyen Beşiktaş'a Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou RF forması giyen eski oyuncusu Dusko Tosic'in de önerildiği belirtildi.

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35 yaşındaki Sırp futbolcunun Çin takımıyla olan sözleşmesi Aralık ayında sona erecek. Tosic, bu sezon Guangzhou RF formasıyla 3 maça çıkmıştı. Tecrübeli futbolcu, 2018 yılında 4.5 milyon euroya Beşiktaş'tan Çin'in yolunu tutmuştu.

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