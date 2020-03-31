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GeriFutbol Jelena Karleusa yine durmadı! Futbolcuların corona virüs (koronavirüs) paylaşımları...
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Futbol
Haber Giriş: 31 Mart 2020 - 09:25, /

Jelena Karleusa yine durmadı! Futbolcuların corona virüs (koronavirüs) paylaşımları...

Korona virüs nedeniyle evde kal çağrılarına uyan futbolcular, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Sahada görmeye alıştığımız yıldızlar şu an evde ne yapıyor? Cevabı burada... Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilirken futbolcular, zamanlarının tamamını evde geçiriyor.

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1

Kimisi bu süre içinde çalışmalarına devam ederken kimileri de aileleri ile daha çok vakit geçiriyor. Yıldız futbolcular, Instagram hesaplarından karantina hikayelerini paylaştı. İşte futbolcuların ev halleri...

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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'in eski eşi Jelena Karleusa, karantina günlerinde de paylaşım yapmaktan geri kalmadı.

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Evde kaldığı için canının sıkıldığını belirten Karleusa, Instagram hesabından yine cesur paylaşımlarda bulundu...

4MEMPHIS DEPAY: TÜRK MUTFAĞI

MEMPHIS DEPAY: TÜRK MUTFAĞI

Lyon'un Hollandalı yıldızı Memphis Depay, Türk sofrası dediği paylaşımda yemek sofrasını paylaştı. Paylaşıma çok sayıda Türk takipçi cevap verdi.

5

Hector Bellerin, koronavirüse önlem olması amacıyla saçlarını kestirdi.

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Eden Hazard da aynısını yaptı... Koronavirüs salgınının etkisi altındaki dünya futbolunda yıldızlar da kendi önlemlerini alıyor. Uzmanlar, virüsün üremesi için uygun alanlar olduğu belirtilen saç ve sakalların kısa kesilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bu uyarıyı dikkate alan bazı yıldızlar da yeni bir akım başlatmışa benziyor. Bu akıma Hazard da katıldı

7OZAN KABAK

OZAN KABAK

8STANISLAS WAWRINKA

STANISLAS WAWRINKA

9OĞUZHAN ÖZYAKUP

OĞUZHAN ÖZYAKUP

10GARY MEDEL

GARY MEDEL

11VICTOR MOSES

VICTOR MOSES

12DOMAGOJ VIDA

DOMAGOJ VIDA

13ADIS JAHOVIC

ADIS JAHOVIC

14KAAN AYHAN

KAAN AYHAN

15KEVIN DE BRUYNE

KEVIN DE BRUYNE

16CRISTIANO RONALDO

CRISTIANO RONALDO

17BURAK YILMAZ

BURAK YILMAZ

18KEVIN PRINCE BOATENG

KEVIN PRINCE BOATENG

19RADAMEL FALCAO

RADAMEL FALCAO

20RICARDO QUARESMA

RICARDO QUARESMA

21CENK TOSUN

CENK TOSUN

22MARCAO

MARCAO

23LIONEL MESSI

LIONEL MESSI

24
25SERGIO RAMOS

SERGIO RAMOS

26LAUTARO MARTINEZ

LAUTARO MARTINEZ

27ROBERT LEWANDOWSKI

ROBERT LEWANDOWSKI

28DAVID SILVA

DAVID SILVA

29NEYMAR

NEYMAR

30AUBAMEYANG

AUBAMEYANG

31KARIM BENZEMA

KARIM BENZEMA

32JAN OBLAK

JAN OBLAK

33EMRE ÇOLAK

EMRE ÇOLAK

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