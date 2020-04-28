Japonya'dan corona virüs için korkutan açıklama!

Dünyayı etkisi altına alan ve günden güne büyüyen Corona virüsü salgınının geleceğiyle ilgili korkutan bir açıklama geldi.
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Spor Arena Dış Haber | Corona virüsü salgını dünya genelinde artarak devam ediyor. Bugün itibarıyla dünya genelinde 3 milyon 81 binin üzerinde vaka tespit edildi.
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Toplam 212 bin 419 kişi Corona virüsü sebebiyle hayatını kaybederken 919 bin 528 kişinin de iyileştiği açıklandı.
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İnsan hayatını büyük ölçüde etkileyen salgının vurduğu bir diğer sektör de spor oldu. Birkaç istisna dışında hemen her ülkede spor karşılaşmaları askıya alındı veya ertelendi. Buna dünya çapında birçok organizasyon da dahil.
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4 yılda bir düzenlenen ve bu yaz Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak olan 2020 Olimpiyat Oyunları da 2021'e ertelendi. Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan olimpiyat oyunlarının 2021'de düzenlenmesiyle ilgili endişe yaratan bir açıklama geldi.
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Bir dönem Japonya Başbakanlığı da yapan, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Organizasyon Başkanı Yoshiro Mori, 2021'e ertelenen olimpiyatların iptal edilme tehlikesi altında olduğunu söyledi.
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Katıldığı bir basın toplantısında soruları yanıtlayan Mori; "Eğer 2021 yılına girildiğinde dünya virüsü kontrol altına alamamışsa oyunları iptal etmek zorunda kalırız. Başka bir erteleme söz konusu olamaz." diye konuştu.
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Bir gazetecinin '10 milyar Euro'luk bir yatırımı iptal etmek ne kadar doğru olur?' şeklindeki sorusuna Yoshiro Mori şu yanıtı verdi: "İnsan sağlığından önemli hiçbir şey yok. İkinci bir erteleme söz konusu değil. Dediğim şartlar sağlanmazsa oyunlar iptal edilebilir."
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1896 yılından bu yana 4 yılda bir düzenlenen olimpiyat oyunları geçmişte yalnızca 3 kez iptal edildi. 1916, 1940 ve 1940 yıllarında, savaşlar sebebiyle oyunlar düzenlenememişti.
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Japonya'da bugüne kadar 13 bin 618 Corona virüsüs vakası tespit edilirken 394 kişi de hayatını kaybetti. 2 bin 905 hasta da sağlığına kavuştu.
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Edinburgh Üniversitesi'nde görev yapan ve Küresel Halk Sağlığı Bölüm Başkanlığı'nı yürüten profesör Devi Sridhar, 1 yıl ertelenen olimpiyat oyunlarının 2021'de sağlıklı şekilde düzenlenebilmesi için aşının bulunmasının zaruri olacağını söylemişti.
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Devi Sridhar'ın açıklamaları şöyleydi
"En erken 1 - 1,5 yıla aşının bütün aşamalarının tamamlanabileceğini tahmin ediyorum. Aşı bu süre içinde bulunabilirse olimpiyatları düzenlemek gerçekçi olur. Aşı 2021'in ortalarında bulunamazsa olimpiyatların düzenlenmesi riskli olur. Bana göre imkansız olur.
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"Şu anda yapmamız gereken şey sağlık çalışanlarına güvenip neler olacağını beklemek. Oyunların ertelenmesi doğru karardı. Risk devam ederse gerekli olan ekstra kararlar da alınmalı."