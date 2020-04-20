Japon profesör Kentaro Iwata'dan korkutan açıklama! Tarih verdi...
Tüm dünya virüsün ne zaman sona ereceğini merak ederken o açıklama geldi...
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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.
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Dünya genelinde şimdiye dek tespit edilen vaka sayısı 2.5 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenler ise 165 bini aştı.
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Corona virüsü atlatarak iyileşen kişi sayısı ise 600 bin barajını aşarak 633.062 olarak belirlendi.
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Japonya'da ise pozitif vaka sayısı 10,797'e yükseldi. 236 kişinin hayatını kaybettiği ülkede iyileşenlerin sayısı da 1.159 olarak belirtildi.
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Tüm bu verilerin eşiğinde Kobe Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Profesörü Kentaro Iwata, karamsar değerlendirmelerde bulundu.
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Japan Times'a konuşan Kentaro Iwata, corona virüsü salgının 2021 yılında dahi kadar kontrol altına alınamayacağını söyledi.
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın geleceği hakkında da değerlendirmelerde bulunan Iwata, virüsün Japonya özelinde önümüzdeki yaza kadar kontrol alınabileceğini ancak bunun dünya geneline yansımasının neredeyse imkansız olduğunu ifade etti.
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Proseför Kentaro Iwata'nın corona virüsü ve 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları hakkındaki değerlendirmeleri şu şekilde:
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"Olimpiyat oyuncularının düzenlenebilmesinin iki şartı var; biri virüsü Japonya'da kontrol altına almak, diğeri ise dünya genelinde kontrol altına almak."
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"Çünkü dünyanın her yerinden sporcuları ve izleyecileri Japonya'ya davet edeceksiniz."
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"Belki Japonya'da önümüzdeki yaza kadar virüs kontrol altına alınabilir ancak dünya genelinde bunun başarılacağına inanmıyorum."
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"Dolayısıyla olimpiyat oyunlarının 2021 yılının yazında da düzenleneceği konusunda karamsarım."
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Öte yandan Emory Üniversitesi Epidemiyoloji Uzmanı Zach Binney ise olimpiyat oyunlarının organize edilebilmesi için öncesinde aşının bulunması gerektiğini savundu.
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Binney, "Statlara alınacak her bir kişi riski katlayacak. Bence spor organizasyonlarının geri dönüşünden bahsetmek için aşının bulunmasını beklememiz gerekecek." şeklinde konuştu.
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Aşıyla ilgili uzman görüşlerine katılan bir diğer isim ise Devi Sridhar olmuştu. Edinburgh Üniversitesi'nde görev yapan ve Küresel Halk Sağlığı Bölüm Başkanlığı'nı yürüten profesör Devi Sridhar, aşının 1 - 1.5 yılda bulunabileceğini dolayısıyla bu tarihten erken bir dönemde olimpiyatların organize edilmesinin zor olduğunu söylemişti.
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"Dünyanın çeşitli yerlerinde aşı çalışmalarında olumlu gelişmeler olduğunu duyuyoruz. En erken 1 - 1,5 yıla aşının bütün aşamalarının tamamlanabileceğini tahmin ediyorum."
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"Aşı bu süre içinde bulunabilirse olimpiyatları düzenlemek gerçekçi olur. Aşı 2021'in ortalarında bulunamazsa olimpiyatların düzenlenmesi riskli olur. Bana göre imkansız olur."
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"Şu anda yapmamız gereken şey sağlık çalışanlarına güvenip neler olacağını beklemek. Oyunların ertelenmesi doğru karardı. Risk devam ederse gerekli olan ekstra kararlar da alınmalı."
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"Biz burada aşı bulunmazsa olimpiyatların tehlikeye gireceğini konuşuyoruz ancak öncelik insan hayatı. Aşı bu kadar uzun bir sürede bulunmazsa salgının boyutları daha da büyüyecek."