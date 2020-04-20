Japon profesör Kentaro Iwata'dan korkutan açıklama! Tarih verdi...

Aşıyla ilgili uzman görüşlerine katılan bir diğer isim ise Devi Sridhar olmuştu. Edinburgh Üniversitesi'nde görev yapan ve Küresel Halk Sağlığı Bölüm Başkanlığı'nı yürüten profesör Devi Sridhar, aşının 1 - 1.5 yılda bulunabileceğini dolayısıyla bu tarihten erken bir dönemde olimpiyatların organize edilmesinin zor olduğunu söylemişti.