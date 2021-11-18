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GeriFutbol Jack Grealish'ten İngiltere'yi sarsan aşk skandalı! Sevgilisi rest çekti: Ya o ya ben
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Futbol
Haber Giriş: 18 Kasım 2021 - 11:20 | 

Jack Grealish'ten İngiltere'yi sarsan aşk skandalı! Sevgilisi rest çekti: Ya o ya ben

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City forması giyen Jack Grealish, özel hayatıyla ülke gündeminin en üst sıralarına oturdu. 26 yaşındaki futbolcu, 10 yıllık sevgilisini aldatırken, iki kadın arasında kaldı.

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İngiliz futbolu, Manchester City'nin yıldızı Jack Grealish'in aşk skandalıyla çalkalanıyor. İşte tüm yaşananlar...

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İngiltere Milli Takımı ve Manchester City'nin yıldız futbolcusu Jack Grealish, bu kez özel hayatındaki çalkantı ile gündemde...

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Yaz transfer döneminin en pahalı futbolcusu olarak Aston Villa'dan Manchester City'ye transfer olan 26 yaşındaki futbolcunun, yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu çocukluk aşkı Sasha Attwood'u ünlü televizyon yıldızı ve oyuncu Emily Atack ile aldattığı öne sürüldü.

4LONDRA VE MANCHESTERDA BULUŞTULAR

LONDRA VE MANCHESTER'DA BULUŞTULAR

İngiliz The Sun Gazetesi'nin haberine göre; Grealish ile Atack'in önce sosyal medyadan konuşmaya başladığı, sonrasında ise Grealish'in Londra'daki evinde ve Manchester'daki bir otelde bir araya geldikleri belirtildi.

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Gizli görüşmeleri öğrenen Grealish'in sevgilisi Sasha Attwood'un büyük bir yıkım yaşadığı kaydedildi.

6GREALISHİN KAFASI KARIŞIK

GREALISH'İN KAFASI KARIŞIK

Grealish'e yakın kaynaklar, başarılı futbolcunun yaşanan bu durum nedeniyle büyük bir kafa karışıklığı yaşadığını söyledi.

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"Jack'in kafası gerçekten karışık" diyen kaynak, "Bir yandan çocukluk aşkına her ne olursa olsun sadık kalmak istiyor, diğer yandan da Emily'nin tavrı ve hayatı nedeniyle başı dönmüş ve ondan uzak kalamaz durumda" şeklinde konuştu.

8HEYECANIM AZALDI

'HEYECANIM AZALDI'

İngiliz futbolcunun yakın çevresine, Emily ile yaşadıklarından dolayı heyecanlı olduğunu ancak basında yer almaya başlamasından sonra ondan gerçekten hoşlansa da heyecanının azaldığını söylediği iddia edildi.

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Emily'nin de kesinlikle 'ilişki bozan kadın' olmayacağını ve 26 yaşındaki futbolcuyu asla beklemeyeceğini söylediği ifade edildi.

10ATTWOODLA BİR ARAYA GELDİ

ATTWOOD'LA BİR ARAYA GELDİ

Gralish'in yaşananlardan sonra '10 yıllık ilişkisini aldatarak bitiren erkek' olarak görünmek istemediğini ve Sasha Attwood ile ilişkisini kurtarmak için bir araya geldiği belirtildi.

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Attwood'un da Grealish'e ultimatom vererek 'Ya Emily ya ben' dediği kaydedildi.

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