'İyi niyeti pahalıya patladı, Nihat Abi...'

HAVA DURUMU DEĞiL PUAN DURUMU BİR güne 15 transfer sığdırabilmek... Sadece Türk futboluna has bir durum olsa gerek! Aylarca kapalı olan transfer penceresini açtırmanın ardından o açılan pencereden camı çerçeveyi dağıtırcasına içeriye üçer beşer transfer atabilmek... Vahada su bulmuş adam gibi transfere saldırmak... Ve buna göz yummak!..Tabii ki Ankaragücü’nden, Kayserispor’dan bahsediyoruz... Tıpkı geçmişte bize benzer transfer manzaralarını yaşatan Eskişehirspor gibi, Gaziantepspor gibi Karabükspor gibi,Manisaspor gibi... Onların da böyle bir güne 10-12 transfer sığdırmak gibi rekor denemeleri olmuştur yani...