Haber Giriş: 05 Şubat 2020 - 10:52,
'İyi niyeti pahalıya patladı, Nihat Abi...'
Hürriyet yazarı Tahir Kum, TFF Başkanı Nihat Özdemir'le ilgili çıkan haberlerin ardından çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Federasyonla ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Kum'un, profesyonel sözleşmesi feshedilen Suat Arslanboğa-Atilla Karaoğlan'la ilgili ifadeleri de çok konuşulacak.
TFF’den açıklama geldi ve üç günlük kaos sona erdi. “Federasyon Başkanımız Nihat Özdemir’in istifa ettiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.” Ama bir gerçek de var ki, futbolun Nihat Abisi bugün var, yarın yok!Evet, bu kadar net! Olmadı... Olmuyor... Yapamadı, başaramadı Nihat Abi!..İyi niyetli yaklaşımı ona pahalıya patladı...
Nerede bundan üç-dört ay öncesinin Nihat Abisi, nerede büyük bir şevkle, heyecanla, arzuyla işine sarılan o Nihat Abi?Artık o günlerden eser yok. Kim ne derse desin, kim ne açıklarsa açıklasın.Süngüsü düşmüş durumda Nihat Abi’nin! Peki sebep? Kulüp başkanlarının tutum ve davranışları kâfi değil mi sizce?
Kulüp lisans meselesinde yaptıkları o zikzaklar... Federasyon başkanını, yönetimini, kurumlarını ve hakemlerini, kendi başarısızlıklarını örtbas etmek uğruna taraftarın önüne atmalar...Puan uğruna her şeyi mübah saymalar... Medyaya çanak tutmalar... Ve bir de kendi ettikleri var tabii...Dik duramadı, yumruğunu masaya vuramadı... Kulüp başkanlarının yaptıklarını bir gün olsun çıkıp da yüzlerine çarpamadı.
AL BiRiNi VUR ÖTEKiNE
Ne kulüp lisans talimatı konusunda kendisini parçalayanlara, “Talimatın yürürlüğe girdiği haziran ayından bu yana itiraz için neredeydiniz?” diyebildi...Ne de sonrasında kendisini limit artırımı konusunda usulsüzlük yapmakla suçlayan kulüp başkanlarına, “Hayır arkadaş” diyerek bir cevap verebildi...
Hatırlar mısınız, görevinin ilk aylarında CNN’de, NTV’de çıktığı o özel yayınlarda çizdiği Federasyon Başkanı profilini... Keza Brand&Sport Summit 2019’da Tayfun müdürün (Bayındır) karşısındaki iştahını ve arzusunu... Planlarını, projelerini...Ama gram yol alamadı Başkan... Ne yol arkadaşlarından (TFF yönetimi) ne kulüplerden ne de medyadan yeterli desteği göremedi. Ya kurullar?.. Al birini, vur ötekine.
HAVA DURUMU DEĞiL PUAN DURUMU
BİR güne 15 transfer sığdırabilmek... Sadece Türk futboluna has bir durum olsa gerek! Aylarca kapalı olan transfer penceresini açtırmanın ardından o açılan pencereden camı çerçeveyi dağıtırcasına içeriye üçer beşer transfer atabilmek... Vahada su bulmuş adam gibi transfere saldırmak... Ve buna göz yummak!..Tabii ki Ankaragücü’nden, Kayserispor’dan bahsediyoruz... Tıpkı geçmişte bize benzer transfer manzaralarını yaşatan Eskişehirspor gibi, Gaziantepspor gibi Karabükspor gibi,Manisaspor gibi... Onların da böyle bir güne 10-12 transfer sığdırmak gibi rekor denemeleri olmuştur yani...
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