Survivor'dan sonra olay itiraf!

"KONTROLSÜZ ŞEKİLDE BESLENDİM" Kilo almasıyla ilgili konuşan Ivana, "Dürüst olayım. 3 ay boyunca istediğim hiçbir şeyi yiyemedim. Döndüğümde bedenim her şeyi istedi. Belki kontrolsüz şekilde beslendim.