Survivor'dan sonra olay itiraf!

İspanya'daki Survivor programına katılan PSG forması giyen Mauro Icardi'nin kız kardeşi Ivana Icardi gündemden düşmüyor.
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ESKİ AŞKINA GERİ DÖNMÜŞTÜ
Ivana, geçtiğimiz günlerde Survivor'da aşk yaşadığı ancak elendikten sonra ayrıldığı Hugo Sierra'yla barışmıştı.
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Survivor'da dolu dizgin bir aşk yaşamasına karşın Icardi ile Sierra'nın arası yarışmadan sonra bozulmuş ve ikili ilişkilerine son vermişti.
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Hatta Ivana Icardi'nin başka bir yarışmacı ile aşk yaşadığı da iddia edilmişti.
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İLİŞKİLERİNE İKİNCİ BİR ŞANS VERDİLER
Yaşanan bu olaylardan sonra Ivana Icardi ile Hugo Sierra, ilişkilerine ikinci bir şans daha vermişti.
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Barışan ikili son günlerde sık sık kameralara yakalanırken mutluluklarını da gözler önüne sermişti.
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ÖNCE MALLORCA'YA ARDINDAN MADRID'E GİTTİLER
Mallorca'da tatil yapan çift son olarak, Sierra'nın oğlu Adara'yı görmek için Madrid'e gitti.
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Havalimanında kameralara yansıyan görüntüde Icardi ile Adara'nın ilk kez tanıştığı belirtilmişti.
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SON GÖRÜNTÜSÜ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Ivana Icardi'nin Survivor'dan elendikten sonraki görüntüsü ile şaşkına çevirdi. Arjantinli model yarışmadan sonra tam 14 kilo aldı.
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"KONTROLSÜZ ŞEKİLDE BESLENDİM"
Kilo almasıyla ilgili konuşan Ivana, "Dürüst olayım. 3 ay boyunca istediğim hiçbir şeyi yiyemedim. Döndüğümde bedenim her şeyi istedi. Belki kontrolsüz şekilde beslendim.
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"YEMEK YEMEKTEN ZEVK ALIYORUM"
"1.5 ay içerisinde normal kiloma geri döndüm. Kaybettiğim tüm kilomu ve fazlasını geri aldım. Yemek yemekten aldığım zevk paha biçilemez" ifadelerini kullandı.
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ESKİ EŞİNİN FOTOĞRAFINI BEĞENMİŞTİ
Yengesi Wanda Nara ile yıldızı bir türlü barışmayan Ivana, geçtiğimiz günlerde de Wanda Nara'nın eski eşi Maxi Lopez'in sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı beğenmiş ve yeni bir krizin ortaya çıkmasına neden olmuştu.