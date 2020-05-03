İtalyanlar duyurdu! Cengiz Ünder, Roma ve corona virüs kararı...
İtalya hükümetinin 4 Mayıs'tan sonra kısıtlamaların gevşetileceğinin açıklamasının ardından Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in takımı Roma'dan flaş bir karar geldi.
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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs, dünyada 3 milyon 500 bin vaka sayısını aşarken Avrupa'da en çok can kaybı İtalya'da yaşandı.
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İtalya'da 28,710 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybederken vaka sayısı da 200 binin üzerinde...
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İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, ''4 Mayıs'ta İtalya'yı kademeli olarak açacağız'' derken bu sözler heyecan yaratmıştı.
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Conte, bu tarihten itibaren takımların antrenmanlara başlayabileceğini vurgulamış, Serie A'nın da 18 Mayıs'ta başlatılıp 2 Ağustos'a kadar tamamlanacağı konuşulmaya başlanmıştı.
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Ancak Conte, bu açıklamadan kısa bir süre sonra ise "Herkes bir an önce normale dönüleceğini düşünüyordu ama bunu yapmak için uygun koşullar yok. Bunu açık ve güçlü bir şekilde söylememiz gerekiyor." şeklinde konuşmuş ve 'normale dönmenin' biraz daha zaman alacağını belirtmişti.
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Tüm bu gelişmelerin ardından Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma kulübü, aldığı kararla 6 Mayıs'ta antrenmanlara başlanacağını duyurdu.
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Başkent ekibinden yapılan açıklamada ''Roma futbolcuları, ayın 6'sında sağlık kontrollerinden geçirilip test edilecek. Ardından sosyal mesafe kurallarına uyarak antrenmanlar başlatılacak.'' sözlerine yer verildi.
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Buna göre Cengiz Ünder, diğer tüm futbolcular gibi 6 Mayıs Çarşamba günü corona virüs testi yaptıracak ve antrenmanlara başlayacak.
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İtalya'da oynayan bir diğer Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan ise henüz antrenmanlara başlama kararı almadı.
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İtalya'da takımların yarısının ligi iptal etme düşüncesinde olduğu iddia ediliyor. Futbolcuların da oynamamak istediği belirtiliyordu...
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Federasyon Başkanı Gravina, Birinci Futbol Ligi Serie A’nın bütünüyle durmasının İtalyan sporuna zarar vereceğini belirterek 8 Mayıs’ta federasyon yönetim kurulunu toplantıya çağırdığı bilgisini vermişti.
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Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora'nın ise konuya mesafeli yaklaştığı biliniyor.