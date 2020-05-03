İtalyanlar duyurdu! Cengiz Ünder, Roma ve corona virüs kararı...

Ancak Conte, bu açıklamadan kısa bir süre sonra ise "Herkes bir an önce normale dönüleceğini düşünüyordu ama bunu yapmak için uygun koşullar yok. Bunu açık ve güçlü bir şekilde söylememiz gerekiyor." şeklinde konuşmuş ve 'normale dönmenin' biraz daha zaman alacağını belirtmişti.