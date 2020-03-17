MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleriİtalyan sunucu Diletta Leotta, corona virüs için paylaşımda bulundu!
GeriFutbol İtalyan sunucu Diletta Leotta, corona virüs için paylaşımda bulundu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 17 Mart 2020 - 12:38, /

İtalyan sunucu Diletta Leotta, corona virüs için paylaşımda bulundu!

Corona virüsün Avrupa'da en yoğun şekilde hissedildiği İtalya'da spor sunucusu Diletta Leotta'dan paylaşım geldi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

İtalya'da corona virüs vakaları 27 bini bulurken ülkede karantina uygulanıyor. Futbolcuların 'evden çıkmayın' mesajlarının ardından bir mesaj da spor sunucusu Diletta Leotta'dan geldi.

2

Güzel sunucu, hakkında çıkan 'corona virüsüne yakalandı' iddialarına Instagram'dan cevap verdi ve hayranlarına şöyle seslendi;

3

''Evde kalıyorum ve zekice çalışıyorum...''

4

Tüm dünyadan hayranları Leotta'nın bu paylaşımı sonrasında 'dikkatli ol' cevabı verirken paylaşım kısa süre içinde 620 bin beğeniyi geçti.

5

Ünlü sunucunun Instagram'da toplam takipçi sayısı ise 6 milyonu geçmiş durumda...

6

İtalya'da aralarında Insigne, De Ligt, Sanchez gibi futbolcular da yaptıkları paylaşımda 'sokağa çıkmayın' uyarısında bulunmuşlardı.

7

Güzel sunucunun paylaşımına İtalyan hayranları da 'çıkmıyoruz' etiketiyle cevap verdi.

8

İtalya'da karantinanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi