İtalyan sunucu Diletta Leotta, corona virüs için paylaşımda bulundu!

İtalya'da corona virüs vakaları 27 bini bulurken ülkede karantina uygulanıyor. Futbolcuların 'evden çıkmayın' mesajlarının ardından bir mesaj da spor sunucusu Diletta Leotta'dan geldi.Güzel sunucu, hakkında çıkan 'corona virüsüne yakalandı' iddialarına Instagram'dan cevap verdi ve hayranlarına şöyle seslendi;''Evde kalıyorum ve zekice çalışıyorum...''Tüm dünyadan hayranları Leotta'nın bu paylaşımı sonrasında 'dikkatli ol' cevabı verirken paylaşım kısa süre içinde 620 bin beğeniyi geçti.Ünlü sunucunun Instagram'da toplam takipçi sayısı ise 6 milyonu geçmiş durumda...İtalya'da aralarında Insigne, De Ligt, Sanchez gibi futbolcular da yaptıkları paylaşımda 'sokağa çıkmayın' uyarısında bulunmuşlardı.Güzel sunucunun paylaşımına İtalyan hayranları da 'çıkmıyoruz' etiketiyle cevap verdi.İtalya'da karantinanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor...