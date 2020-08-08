İtalyan spor spikeri Diletta Leotta'nın ayrılık nedeni ortaya çıktı!

Televizyon dünyasının en ünlü spikerlerinden biri olarak görülen Diletta Leotta, bir süredir boksör Daniele Scardina ile aşk yaşıyordu.Diletta Leotta ve Daniele Scardina, İtalya'da karantina döneminde de birlikte paylaşımlar yapıyordu.Karantinanın sona ermesi ve İtalya'da futbol maçlarının başlamasıyla birlikte Leotta da işine dönmüş oldu.Futbolu çok özlediğini belirten ve maç öncesi, sonrası anlatımlarda bulunan Leotta'nın iş hayatı iyiye giderken aşk hayatı bozuldu.Popüler çiftin ilişkisi yakın bir zaman içinde sona erdi. Leotta ve Scardina'nın aşkının bir anda bitmesinin nedenleri de ortaya çıktı.İtalyan basınının haberlerine göre Leotta'nın ilişkisinden çok kendisine ve işine odaklandığı ve iş nedeniyle sık sık farklı şehirlere gidiyor oluşu Scardina'yı rahatsız etti. Scardina ise bir süre sonra bu duruma tahammül edemediği belirtilirken, bu gelişmelere karşın ilişkinin Leotta tarafından bitirildiği ifade edildi.Ancak son çıkan dedikodular, ikilinin yeniden barışacağı yönünde... Birkaç arkadaşıyla birlikte Sardunya Adası'nda tatil yapan Leotta'nın ardından Scardina'nın da aynı yere tatile gittiği ve Leotta'ya çok yakın bir yerde kaldığı belirtildi.Scardina'nın Leotta ile barışmak için Sardunya Adası'na gittiği iddia ediliyor.Bazı kaynaklar ikilinin aynı yerde bulunmasının tesadüfen gerçekleştiğini belirtti.Ayrılıkla alakalı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Diletta Leotta şöyle konuşmuştu;Daniele ile aramızdaki hikaye, sosyal medyada olduğu gibi önemsizleştirilecek bir hikaye değil. Aksine çok önemli ve hassas bir konu. Bu nedenle yaşadıklarımıza dair anlatacağım şeyler 3-5 sayfaya sığacak şeyler değil