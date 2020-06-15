İtalyan basınından bomba iddia!

Galatasaray, corona virüs salgını sonrası ara verilen Süper Lig'e döndüğü ilk maçta Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu.Sarı-Kırmızılılar 3 puanın yanı sıra Fernando Muslera ve Florin Andone'nin sakatlıklarıyla da ağır yara aldı.Tibia ve fibula kemiği kırılan Muslera, 6-8 ay arası sahalardan uzak kalacak. Andone'nin de sezonu kapattığı belirtildi.İtalyan basını ise Galatasaray'la ilgili sürpriz bir transfer iddiasını ortaya attı.PAOK'ta forma giyen 16 yaşındaki Türk kökenli Alpaslan Tahsin için İtalya basını ‘Yeni Ronaldo' yorumunu yaptı. Avrupa kulüplerinin radarında olan Tahsin'in Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu iddia edildi.İtalyan Sportpress24'ün haberine göre PAOK'ta forma giyen 16 yaşındaki Türk kökenli Alpaslan Tahsin, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Geçtiğimiz sezonu 24 gol ve 30 asistle tamamlayan Alpaslan'ı İtalyanlar ‘Yeni Ronaldo' olarak tanımlarken, genç yıldızı ilk olarak Atletico Madrid'in keşfettiği belirtildi.Son dönemde Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, Juventus ve Inter kulüplerinin de bilgi topladığı iddia edildi. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın da ilgilendiği 16 yaşındaki yetenekli futbolcu için Galatasaray'ın da ilgisi olduğu ileri sürüldü.Genç oyuncunun hedefinin Serie A ya da La Liga'da forma giymek olduğu ifade edilen haberde, Alpaslan'ın kariyerini yakın zamanda Avrupa'ya taşıyacağı yazıldı.