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Hürriyet
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Futbol
İHA
Haber Giriş: 15 Haziran 2020 - 21:46,

İtalyan basınından bomba iddia!

"Yeni Ronaldo", Türkiye'ye geliyor...

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Galatasaray, corona virüs salgını sonrası ara verilen Süper Lig'e döndüğü ilk maçta Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu.

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Sarı-Kırmızılılar 3 puanın yanı sıra Fernando Muslera ve Florin Andone'nin sakatlıklarıyla da ağır yara aldı.

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Tibia ve fibula kemiği kırılan Muslera, 6-8 ay arası sahalardan uzak kalacak. Andone'nin de sezonu kapattığı belirtildi.

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İtalyan basını ise Galatasaray'la ilgili sürpriz bir transfer iddiasını ortaya attı.

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PAOK'ta forma giyen 16 yaşındaki Türk kökenli Alpaslan Tahsin için İtalya basını ‘Yeni Ronaldo' yorumunu yaptı.

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Avrupa kulüplerinin radarında olan Tahsin'in Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu iddia edildi.

7Alpaslan Tahsin kimdir, kaç yaşında
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Alpaslan Tahsin kimdir, kaç yaşında?

İtalyan Sportpress24'ün haberine göre PAOK'ta forma giyen 16 yaşındaki Türk kökenli Alpaslan Tahsin, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

824 GOL ATIP, 30 ASİST YAPTI
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24 GOL ATIP, 30 ASİST YAPTI

Geçtiğimiz sezonu 24 gol ve 30 asistle tamamlayan Alpaslan'ı İtalyanlar ‘Yeni Ronaldo' olarak tanımlarken, genç yıldızı ilk olarak Atletico Madrid'in keşfettiği belirtildi.

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Son dönemde Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, Juventus ve Inter kulüplerinin de bilgi topladığı iddia edildi.

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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın da ilgilendiği 16 yaşındaki yetenekli futbolcu için Galatasaray'ın da ilgisi olduğu ileri sürüldü.

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Genç oyuncunun hedefinin Serie A ya da La Liga'da forma giymek olduğu ifade edilen haberde, Alpaslan'ın kariyerini yakın zamanda Avrupa'ya taşıyacağı yazıldı.

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