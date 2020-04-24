İtalya'dan güzel haber geldi! Corona virüs...

Spor Arena Dış Haberler | Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.
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Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 700 bin barajını aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 200 bine yaklaştı. 745 bin kişi ise tamamen iyileşti.
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Salgın sürecini en ağır yaşayan ülkelerden birisi olan İtalya'da da tablo pek iç açıcı değil.
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Amerika'nın ardından 25 bin 549 kişi ile en fazla can kaybının yaşandığı ikinci ülke olan İtalya'da toplam vaka sayısı 200 bine yaklaşıyor.
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İTALYA'DAN GÜZEL HABER
Vaka sayısında Amerika ve İspanya'nın arkasında bulunan Çizme'den günler sonra güzel haber geldi.
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İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Konseyi Başkanı Franco Locatelli, ülkede corona virüsün yayılma eğilimi değerlendirdi.
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"FUTBOLDAKİ RİSK DÜŞÜK"
Corona virüsün yayılma prensipleri hakkında konuşan Locatelli, ülkedeki mevcut rakamların rahatlatıcı olduğunu söyledi ve futbol müsabakalarının göründüğü kadar tehlike arz etmediğini dile getirdi.
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İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Konseyi Başkanı Franco Locatelli'nin açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:
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"Bence futbolun corona virüsü yayıyormuş gibi lanse edilmesi doğru değil. Sahadaki 22 ve yedek kulübesinden oyuna girecek 6 futbolcuyla birlikte 3 de hakem virüsün yayılması için risk arz etmez"
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"Virüsün yayılması için sağlam temas gerekiyor. Bu bahsettiğimiz ortamda virüsü yayacak kadar sağlam temas yok. Dolayısıyla futboldaki COVID-19 riski düşük"
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Franco Locatelli'ye sadık kalınması gereken plan, futbolcuların semptom göstermeseler dahi her maçtan önce test yaptırmaları.
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YENİ HEDEF 2 AĞUSTOS
İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina'nın, Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2019-2020 sezonunun bitiş tarihini 2 Ağustos olarak açıklayacağı bildirildi.
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FIGC'den yapılan açıklamada, başkan Gravina'nın bugün federasyon yönetim kurulu ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) acil durumu nedeniyle durdurulan liglerin durumunu ele aldığı belirtildi.
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Açıklamada, İtalyan hükümeti ve UEFA'dan futbol liglerine ilişkin gelen son bilgi ve tavsiyelerin değerlendirildiği, bununla birlikte faaliyetin yeniden başlamasına ilişkin başkan Gravina'nın, yönetim kuruluyla mutabık kalarak, 2019-2020 sezonu sonunu 2 Ağustos olarak belirlemek için ilerleyen saatlerde karar alacağı ifade edildi.
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Söz konusu kararın, hükümetin alacağı kararlara, FIFA ve UEFA'nın önerileriyle ve lig yöneticileri ile futbolcular sendikasının oyuncu sözleşmelerinin 30 Haziran'dan ileriye uzatılmasına yönelik çalışmalarıyla tam uyum içinde alınacağı kaydedildi.
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Açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Gravina, "Futbol dünyası, 2020-2021 sezonu müsabakalarını korumaya yönelik, Kovid-19'un yol açtığı krize somut ve sürdürülebilir çözümler bulmak için durmaksızın ve sorumlu bir şekilde çalışıyor." ifadesini kullandı
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UEFA'DAN KULÜPLERE 70 MİLYON AVRO
UEFA, corona virüsü salgını sebebiyle ekonomik anlamda oldukça kritik ve zor bir döneme giren federasyonlar ile kulüplere maddi yardım yapılacağını açıkladı.
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UEFA'dan yapılan açıklamada, 2018-2020 tarihlerinde Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki turnuvalarına futbolcu gönderen 55 üye ülkenin 676 kulübüne ödeme yapılacağı duyuruldu.
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UEFA'nın yapacağı 70,4 milyon avroluk ödemenin 50 milyon avrosunu play-off'lara katılmayan 39 ülkeye oyuncu gönderen takımlara, 17,7 milyon avrosunu play-off'lara katılan 16 ülkeye oyuncu gönderen kulüplere, 2,7 milyon avrosunu ise sonbaharda oynanacak play-off'lara oyuncu gönderecek takımlara yapılacağı belirtildi.
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UEFA'nın kulüplere 200 milyon avro ayırdığı, kalan yaklaşık 130 milyon avroluk bölümün de 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılan milli takımlara futbolcu gönderen takımlara yapılacağı bildirildi.