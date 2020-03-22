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Futbol
Haber Giriş: 22 Mart 2020 - 08:51, /

İtalya'dan acı corona virüs itirafı! 'Liglerin başlaması imkansız...'

Corona virüs nedeniyle liglere ara verilen İtalya'da Cengiz Ünder'in takım arkadaşı Javier Pastore'den çarpıcı bir yorum geldi.

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Durma noktasına gelen spor dünyasının geleceği merakla beklenirken İtalya'dan gelen iki itiraf şaşırttı.

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Corona virüs salgını nedeniyle Avrupa'nın neredeyse bütün ülkelerinde ligler ertelendi. Ligleri ilk erteleyen ülkelerden olan İtalya'da futbola Mayıs sonunda başlaması ön görülüyor.

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Dünyada en fazla koronavirüs ölümünün görüldüğü ülke olan İtalya'da can kaybı sayısı son 24 saatte 793 artarak 4 bin 825'e çıktı. Ülkede vaka sayısı ise 53 bin 578...

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Bilim adamları, bu sürecin iki veya 3 hafta daha süreceğini belirtirken futbolcular da belirsiz bir şekilde evlerden çıkmayarak gelecek iyi haberi bekliyor.

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Ancak Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in takım arkadaşı Javier Pastore'ye göre liglerin başlaması imkansız.

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Liglerin başlamasının imkansız olduğuna inandığını söyleyen Arjantinli futbolcu, yaptığı açıklamalarda flaş itiraflarda bulundu.

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Pastore, ''Sezonu tamamlayıp tamamlamayacağımızı göreceğiz ancak ben bunun imkansız olacağını düşünüyorum. Çünkü maça hazır hale gelebilmemiz için 20-30 günlük bir idmana ihtiyacımız var ve bu şu an için çok zor. Zaten yurt dışına gidecek oyuncuların 14 gün karantina süresi oluyor.'' diye konuştu.

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26 yaşındaki futbolcu, ''Bu şartlar altında lige başlamak gerçekten imkansız. Sonraki sezona başlamak en mantıklısı gibi gözüküyor. Bunu yapmak zorunda kalabiliriz.'' dedi.

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Pastore, ayrıca insanları sokağa çıkmama konusunda uyardı ve herkesin karantina altında kalması gerektiğini söyledi.

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Öte yandan İtalyan epidemiyolojist Pierluigi Lopalco, İtalyan basınına verdiği açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı ve Ekim ayına kadar seyircili maçların oynanamayacağını söyledi.

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Lopalco, ''Ekim ayından önce seyircili bir şekilde maçların oynanması imkansız. Yaza kadar maç oynanmasını da beklemiyorum. İnsanların işe gitmesi gerekiyor, hayatlarını devam ettirmesi gerekiyor. Evet! Buna katılıyorum ama bunu çok yavaş bir şekilde, kademe kademe yapmak zorundayız.'' ifadelerini kullandı.

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