Haber Giriş: 22 Mart 2020 - 08:51,
İtalya'dan acı corona virüs itirafı! 'Liglerin başlaması imkansız...'
Corona virüs nedeniyle liglere ara verilen İtalya'da Cengiz Ünder'in takım arkadaşı Javier Pastore'den çarpıcı bir yorum geldi.
Dünyada en fazla koronavirüs ölümünün görüldüğü ülke olan İtalya'da can kaybı sayısı son 24 saatte 793 artarak 4 bin 825'e çıktı. Ülkede vaka sayısı ise 53 bin 578...
Pastore, ''Sezonu tamamlayıp tamamlamayacağımızı göreceğiz ancak ben bunun imkansız olacağını düşünüyorum. Çünkü maça hazır hale gelebilmemiz için 20-30 günlük bir idmana ihtiyacımız var ve bu şu an için çok zor. Zaten yurt dışına gidecek oyuncuların 14 gün karantina süresi oluyor.'' diye konuştu.
Lopalco, ''Ekim ayından önce seyircili bir şekilde maçların oynanması imkansız. Yaza kadar maç oynanmasını da beklemiyorum. İnsanların işe gitmesi gerekiyor, hayatlarını devam ettirmesi gerekiyor. Evet! Buna katılıyorum ama bunu çok yavaş bir şekilde, kademe kademe yapmak zorundayız.'' ifadelerini kullandı.
12