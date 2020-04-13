İtalya'da umut yıkan belge! "2021'e kadar imkansız"
Avrupa'da Corona virüsün en çok etkilediği ülke olan İtalya'da hükümet kaynaklarından salgının ilerleyişiyle ilgili bir belge sızdırıldı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Spor Arena Dış Haber | Corona virüs nedeniyle tüm dünyada vaka sayısı 1 milyon 860 bine dayanırken yaklaşık 115 bin kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
2
Avrupa'da Corona virüsten en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya'da vaka sayıları giderek artıyor. İtalya'da bugüne kadar 157 bin 522 Corona virüs vakası tespit edildi. Ölüm sayısı 20 bin 79 olarak açıklanırken 234 bin 211 kişi de iyileşti.
3
Bir yandan virüsle mücadele sağlık kuruluşları tarafından yapılırken bir yandan da ölen insanlar için törenler ve defin işlemleri yapılıyor.
4
Şehirlere giren askeri araçlarda ölen yüzlerce insanın naaşları alınarak morglara veya soğuk hava depolarına götürülüyor.
5
Corona virüsün İtalya'da günlük hayatın yanı sıra sporu da derinden etkilediği görülüyor. Liglerin askıya alındığı ülkede spor müsabakalarının Haziran ayının başında başlayabileceği konuşuluyor.
6
UEFA'nın da yaptığı planlamayla paralel gitmek isteyen İtalya'da liglerin Temmuz sonu veya Ağustos ortasında bitirilmesi planlanıyor. Serie A'da sezonun bitimine 12 hafta kalmış durumda. Haziran başında ligin yeniden başlaması ve haftada ikişer maç oynatılarak mümkün olan en kısa sürede bitirilmesi planlanıyor.
7
SALGININ MERKEZİNDE OLAN TAKIMLAR BAŞKA ŞEHİRLERDE OYNAYACAK
İtalya'da salgının merkezi olan Lombardiya bölgesine yakın olan şehir takımlarının ise maçlarını başka şehirlerde oynayacağı belirtiliyor.
8
YIL SONUNA KADAR SEYİRCİ YOK
Tüm bu gelişmelerin yanı sıra futbolun ne zaman normale döneceği konusunda İtalya'da önemli bir haber yayınlandı. Sport Mediaset'in ulaştığı hükümet planlamalarında bu yıl seyircili maç oynatılmayacağı ifade ediliyor.
9
NORMALE DÖNÜŞ 2021'İ GEÇEBİLİR
Habere göre İtalya hükümeti, 2021'e kadar spor müsabakalarına seyirci alınmasına izin vermeyecek. Hükümet kaynaklarına göre hayatın normale dönmesi 2021'i bile geçebilir.
10
Mevcut durumda salgına karşı önlemleri almakta geç kalan İtalyanlar, sürecin devamında hayatın normale dönmesi için acele etmeme kararı almış durumda.
11
DEVLET KULÜPLERE YARDIM EDECEK
Hükümetin aldığı bu karar, İtalyan kulüplerini büyük maddi sıkıntılara sokacak. Salgının bitiminde devletin kulüplere finansal yardım yapacağı da gelen haberler arasında.
12
İtalya Serie A'da Paulo Dybala, Daniele Rugani, Cutrone, Gabbiadini gibi oyuncularda koronavirüs bulunmuştu. Fiorentina ve Valencia'da da birçok ismin testi pozitif çıkmıştı.
13
İTALYA'DA ÖLEN İNSANLAR İÇİN TOPLU TÖRENLER YAPILIYOR