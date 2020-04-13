İtalya'da umut yıkan belge! "2021'e kadar imkansız"

Avrupa'da Corona virüsten en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya'da vaka sayıları giderek artıyor. İtalya'da bugüne kadar 157 bin 522 Corona virüs vakası tespit edildi. Ölüm sayısı 20 bin 79 olarak açıklanırken 234 bin 211 kişi de iyileşti.