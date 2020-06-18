MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleriİtalya'da sosyal mesafe dinlenmedi! Ronaldo'nun üzüntüsü...
GeriFutbol İtalya'da sosyal mesafe dinlenmedi! Ronaldo'nun üzüntüsü...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 18 Haziran 2020 - 10:30,

İtalya'da sosyal mesafe dinlenmedi! Ronaldo'nun üzüntüsü...

İtalya Kupası final maçında Napoli, Juventus'u mağlup edince sokaklar karıştı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İtalya Kupası final maçında Juventus ile Napoli karşı karşıya geldi.

2
Abone Olgoogle-news

Golsüz biten final penaltı atışlarına giderken Napoli, kupayı kazanan takım oldu.

3
Abone Olgoogle-news

Napoli, uzun yıllar sonra ilk kupasına kavuşurken maç sonu büyük sevinç yaşandı.

4KORKUTAN GÖRÜNTÜ
Abone Olgoogle-news

KORKUTAN GÖRÜNTÜ

Ancak İtalya sokaklarında korkutucu görüntüler meydana geldi...

5
Abone Olgoogle-news

Geçen aylarda corona virüsün Avrupa'daki merkezi olan ve daha yeni toparlanan İtalya'da maçın bitiş düdüğüyle birlikte insanlar sokaklara akın etti.

6SOSYAL MESAFE YOK
Abone Olgoogle-news

SOSYAL MESAFE YOK

Napoli'de kupayı kutlamak için bir araya gelen taraftarların sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı görüldü.

7
Abone Olgoogle-news

Sanki stadyumdaymış gibi görüntüler ortaya çıkarken taraftarların maske takmaması da dikkat çekti.

8
Abone Olgoogle-news

İtalya'da son açıklanan verilere göre günlük 328 vaka vardı. Toplamda ise 237.828 vakanın bulunduğu İtalya'da 34.448 kişi hayatını kaybetmişti.

9
Abone Olgoogle-news

Öte yandan Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, finalin kaybedilmesiyle birlikte büyük bir üzüntü yaşadı.

10
Abone Olgoogle-news

Penaltı atışlarını kenardan takip eden Ronaldo'nun kaçan kupaya tepkisi kameralara yansıdı.

11KARİYERİNDE İLK KEZ...
Abone Olgoogle-news

KARİYERİNDE İLK KEZ...

Portekizli futbolcu, kariyerinde ilk kez üst üste çıktığı iki finali kaybetmiş oldu.

12
Abone Olgoogle-news

Napoli'de ise teknik direktör Gennaro Gattuso, kariyerinin ilk kupasını aldı.

13
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi