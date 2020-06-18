İtalya'da sosyal mesafe dinlenmedi! Ronaldo'nun üzüntüsü...

İtalya Kupası final maçında Juventus ile Napoli karşı karşıya geldi. Golsüz biten final penaltı atışlarına giderken Napoli, kupayı kazanan takım oldu.Napoli, uzun yıllar sonra ilk kupasına kavuşurken maç sonu büyük sevinç yaşandı.Ancak İtalya sokaklarında korkutucu görüntüler meydana geldi...Geçen aylarda corona virüsün Avrupa'daki merkezi olan ve daha yeni toparlanan İtalya'da maçın bitiş düdüğüyle birlikte insanlar sokaklara akın etti.Napoli'de kupayı kutlamak için bir araya gelen taraftarların sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı görüldü.Sanki stadyumdaymış gibi görüntüler ortaya çıkarken taraftarların maske takmaması da dikkat çekti.İtalya'da son açıklanan verilere göre günlük 328 vaka vardı. Toplamda ise 237.828 vakanın bulunduğu İtalya'da 34.448 kişi hayatını kaybetmişti.Öte yandan Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, finalin kaybedilmesiyle birlikte büyük bir üzüntü yaşadı.Penaltı atışlarını kenardan takip eden Ronaldo'nun kaçan kupaya tepkisi kameralara yansıdı. Portekizli futbolcu, kariyerinde ilk kez üst üste çıktığı iki finali kaybetmiş oldu.Napoli'de ise teknik direktör Gennaro Gattuso, kariyerinin ilk kupasını aldı.