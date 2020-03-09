İtalya'da koronavirüs nedeniyle taraftar yine alınmadı! Tarihi maçta Cristiano Ronaldo...
Avrupa'da koronavirüs salgınının en yoğun yaşandığı ülke olan İtalya'da Juventus ve Inter arasındaki derbiye seyirciler alınmadı, ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Koronavirüs'ün yoğun olarak görüldüğü İtalya'da Juventus ile Inter karşı karşıya geldi.
2
Virüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Juventus, 2-0 kazandı ve şampiyonluk yarışında önemli bir 3 puan hanesine yazdırdı.
3
Juventus'a galibiyeti getiren golleri Aaron Ramsey ve Paulo Dybala atarken karşılaşma, tarihe geçti.
4
Juventus ve Inter, 100 yılı geçen tarihlerinde ilk kez seyircisiz bir maçta karşılaştı.
5
Juventus'un yıldız ismi Cristiano Ronaldo, stada giriş yaparken sanki taraftarlar varmış gibi eliyle 'çak' işareti yaptı.
6
Ronaldo, ayrıca boş tribünlerin önüne gidip tribünleri selamladı.
7
Ardından diğer futbolcular da gelip tribünlere el salladılar. 41 bin kapasiteli Juventus'un Allianz Stadyumu'ndan ise futbolcuların dışında sadece bu fotoğrafları çeken fotoğrafçılar vardı...
8
Koronavirüs, İtalya'da hayatı tam anlamıyla felç etti. 5000 kişiden fazla rastlanan koronavirüs, 233 kişinin ölümüne neden oldu.
9
Ülkede futbolcular maçlara çıkmak istemezken oyuncular ve federasyon arasında anlaşmazlık çıktı.
10
Federasyon, 1 ay boyunca maçların seyircisiz oynanacağını açıklamış, bunun üzerine İtalya Futbolcular Birliği, seyircisiz bir şekilde maçlara çıkmak istemediklerini ve futbolun tamamen iptal edilmesini önermişti.
11
Futbolcular Birliği'nden yapılan açıklamada 'Biz oynasak veya oynamasak ne fark eder? İnsanların hayatları tehlikede. Biz bu şartlar altında oynamak istemiyoruz' denmişti.
12
Bunun üzerine İtalya Futbol Federasyonu acil toplanmış ve karar almıştı.
13
Futbolcular Birliği'nden yapılan 'Futbolu durdurun' çağrısına rağmen Federasyon, maçların oynanacağını açıklamıştı.
14
İtalya Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada ise federasyonu suçladı ve Serie A'yı 'sorumsuz' olarak suçlamıştı.