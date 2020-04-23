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Futbol
Haber Giriş: 23 Nisan 2020 - 08:09,

İtalya'da koronavirüs (corona virüsü) için kurtuluş bir Türk! Duyurdular...

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle hayat durma noktasına gelirken durumdan en çok etkilenen ülkelerin başında İtalya geliyor...

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Ülkenin başkentinde ekonomik bunalımdan çıkış yolu bir Türk'e bağlı... İşte detaylar.. 

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Bugüne dek 187.327 pozitif vakanın görüldüğü İtalya'da güncel verilere göre hayatını kaybeden insan sayısı 24.648 oldu. İyileşen hasta sayısı ise 51.600

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Corona virüs nedeniyle tüm dünyada vaka sayısı 2.6 milyona ulaşırken 183 bin kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

4YÜZLERCE İNSAN NAAŞI MORGLARA GÖTÜRÜLÜYOR

YÜZLERCE İNSAN NAAŞI MORGLARA GÖTÜRÜLÜYOR

Virüsle mücadele dışında ölen insanlar için törenler ve defin işlemleri yapılırken; şehirlere giren askeri araçlarda ölen yüzlerce insanın naaşları alınarak morglara veya soğuk hava depolarına götürülüyor.

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Corona virüsün İtalya'da günlük hayatın yanı sıra sporu da derinden etkilediği görülüyor. Liglerin askıya alındığı ülkede spor müsabakalarının Sport Mediaset'e göre bu yıl seyircili maç oynatılmayacak.

6SEYİRCİLİ MAÇA İZİN YOK

SEYİRCİLİ MAÇA İZİN YOK

İtalya hükümeti, 2021'e kadar spor müsabakalarına seyirci alınmasına izin vermeyecek. Hükümet kaynaklarına göre hayatın normale dönmesi 2021'i bile geçebilir.

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Avrupa'nın hemen her ülkesinde ligler ertelenirken kulüpler bu dönemi transfer girişimleri ile değerlendirmeye çalışıyor.

8KURTULUŞ CENGİZ ÜNDERİN SATIŞI

KURTULUŞ CENGİZ ÜNDER'İN SATIŞI

İtalyan Calciomercato gazetesi de Roma'nın ekonomik olarak rahatlamak için en değerli oyuncularının başında gelen Cengiz Ünder'i elden çıkarmak zorunda olduğunu yazdı.

9YENİ ADRESİ DE BELLİ

YENİ ADRESİ DE BELLİ

Bu sayede İtalyanlar transfer bütçesinde önemli bir kazanım elde etme amacında...

10İTALYANLAR FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR

İTALYANLAR FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR

22 yaşındaki futbolcu için 'yüksek teknik becerileri nedeniyle iyi bir piyasa değerine sahip' tanımlaması yapan İtalyanlar'a göre Cengiz Ünder'in Roma kariyeri bu yaz sonlanabilir.

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Roma Teknik Direktörü Fonseca'nın Kluivert'i tercih etmesi ve Carles Perez'i de bir diğer seçenek olarak görmesi nedeniyle Ünder'in iyi bir rakama satılacağı öngörülüyor

12MONCHİ İSPANYAYA GÖTÜRME AMACINDA

MONCHİ İSPANYA'YA GÖTÜRME AMACINDA

Cengiz'i İtalya'ya getiren Sportif Direktör Monchi'nin bu kez de milli futbolcuyu ve Florenzi'yi İspanya'ya götürmek istediği iddia ediliyor ancak...

13ANCELOTTİ ÇOK İSTİYOR

ANCELOTTİ ÇOK İSTİYOR

Everton hocası Carlo Ancelotti de gözünü Cengiz Ünder'e çevirmiş durumda.

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Geçtiğimiz aylarda kapıyı 40 milyon eurodan açan Roma'nın İtalya'ya dönmek istediği konuşulan Moise Kean'i takasta kullanmak istediği ifade ediliyor. Kean'in güncel piyasa değeri ise 40 milyon euro... (Spor Arena)

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