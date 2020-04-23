İtalya'da koronavirüs (corona virüsü) için kurtuluş bir Türk! Duyurdular...
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle hayat durma noktasına gelirken durumdan en çok etkilenen ülkelerin başında İtalya geliyor...
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Ülkenin başkentinde ekonomik bunalımdan çıkış yolu bir Türk'e bağlı... İşte detaylar..
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Bugüne dek 187.327 pozitif vakanın görüldüğü İtalya'da güncel verilere göre hayatını kaybeden insan sayısı 24.648 oldu. İyileşen hasta sayısı ise 51.600
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Corona virüs nedeniyle tüm dünyada vaka sayısı 2.6 milyona ulaşırken 183 bin kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
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YÜZLERCE İNSAN NAAŞI MORGLARA GÖTÜRÜLÜYOR
Virüsle mücadele dışında ölen insanlar için törenler ve defin işlemleri yapılırken; şehirlere giren askeri araçlarda ölen yüzlerce insanın naaşları alınarak morglara veya soğuk hava depolarına götürülüyor.
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Corona virüsün İtalya'da günlük hayatın yanı sıra sporu da derinden etkilediği görülüyor. Liglerin askıya alındığı ülkede spor müsabakalarının Sport Mediaset'e göre bu yıl seyircili maç oynatılmayacak.
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SEYİRCİLİ MAÇA İZİN YOK
İtalya hükümeti, 2021'e kadar spor müsabakalarına seyirci alınmasına izin vermeyecek. Hükümet kaynaklarına göre hayatın normale dönmesi 2021'i bile geçebilir.
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Avrupa'nın hemen her ülkesinde ligler ertelenirken kulüpler bu dönemi transfer girişimleri ile değerlendirmeye çalışıyor.
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KURTULUŞ CENGİZ ÜNDER'İN SATIŞI
İtalyan Calciomercato gazetesi de Roma'nın ekonomik olarak rahatlamak için en değerli oyuncularının başında gelen Cengiz Ünder'i elden çıkarmak zorunda olduğunu yazdı.
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YENİ ADRESİ DE BELLİ
Bu sayede İtalyanlar transfer bütçesinde önemli bir kazanım elde etme amacında...
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İTALYANLAR FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR
22 yaşındaki futbolcu için 'yüksek teknik becerileri nedeniyle iyi bir piyasa değerine sahip' tanımlaması yapan İtalyanlar'a göre Cengiz Ünder'in Roma kariyeri bu yaz sonlanabilir.
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Roma Teknik Direktörü Fonseca'nın Kluivert'i tercih etmesi ve Carles Perez'i de bir diğer seçenek olarak görmesi nedeniyle Ünder'in iyi bir rakama satılacağı öngörülüyor
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MONCHİ İSPANYA'YA GÖTÜRME AMACINDA
Cengiz'i İtalya'ya getiren Sportif Direktör Monchi'nin bu kez de milli futbolcuyu ve Florenzi'yi İspanya'ya götürmek istediği iddia ediliyor ancak...
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ANCELOTTİ ÇOK İSTİYOR
Everton hocası Carlo Ancelotti de gözünü Cengiz Ünder'e çevirmiş durumda.
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Geçtiğimiz aylarda kapıyı 40 milyon eurodan açan Roma'nın İtalya'ya dönmek istediği konuşulan Moise Kean'i takasta kullanmak istediği ifade ediliyor. Kean'in güncel piyasa değeri ise 40 milyon euro... (Spor Arena)