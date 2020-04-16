İtalya'da corona virüs kabusu bitiyor mu? Günler sonra mutlu eden açıklama geldi...

Avrupa'da corona virüs nedeniyle en çok can kaybı yaşanan ülke olan İtalya'da 21.713 kişi hayatını kaybetti. 165.632 kişide ise corona virüs rastlandı.Avrupa'da virüsün merkez üstü olan ve uzun bir zamandır zor günler geçiren İtalya'da sokağa çıkma yasağı son olarak Mayıs ayına kadar uzatılmıştı.Ülkede futbol maçları da ertelenirken Serie A'nın bu sezon iptali de ciddi şekilde konuşulmaya başlanmıştı.Tarihinin en zor günlerini geçiren İtalya'da haftalar, belki aylar sonra umut verici bir açıklama geldi.İtalya Ulusal Sağlık Servisi Enfeksiyon Hastalıkları Bölüm Başkanı Giovanni Rezza, İtalyan basınına yaptığı açıklamalar ile ülkeye umut ışığı oldu. Giovanni Rezza, İtalya'da Serie A maçlarının bir ay sonra seyircisiz oynanmaya başlayabileceğini aktardı ve şöyle konuştu;İtalya'da şu an maçların oynanması mümkün değil ancak bir ay sonra seyircisiz bir şekilde maçlara devam edilebilir. Ciddi önlemler alarak bunu başarabiliriz. Böyle bir gelişme olduğunu söyleyebilirim.Her işe geri dönüş bir riski de beraberinde getirecek. O yüzden riski minimum seviyede tutmalıyız. Seyirci olması o yüzden mantıklı değil ama seyircisiz maçlara devam edilebilir.Hem Sağlık Bakanlığı hem de İtalya Futbol Federasyonu, oyuncuların ve çalışanların sağlığını düşünüyor. Tüm futbol camiasının sağlığını düşünerek hareket ediyoruz.Bütün takımlardaki futbolcular ve görevliler, her maç öncesi ve sonrası test vermesi gerekecek. Alacağımız önlemler ile ligler devam edecektir.İtalya'da Mayıs ayından sonra takımların antrenmanlara başlayacağı ve Mayıs sonunda liglerin başlaması bekleniyor.Ülkede bazı işletmeler yavaş yavaş açılmaya başlarken azalan vaka sayıları sevindiriyor.