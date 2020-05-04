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Futbol
Haber Giriş: 04 Mayıs 2020 - 11:32,

İtalya karıştı! Hükümete çok sert corona virüsü çıkışı...

Yaklaşık 2 ay sonra kademeli olarak sokaklara dönen İtalya'da yeni kriz patlak verdi...

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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.

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Pozitif vaka sayısı 3.5 milyon barajını geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 250 bine yaklaştı. 1 milyon 157 bin 370 kişi ise iyileşti.

3İtalyadaki rakamlar tatsız
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İtalya'daki rakamlar tatsız

Salgın sürecini en ağır yaşayan Avrupa ülkesi olan İtalya'da da rakamlar pek parlak değil. Vaka sayısının 210 bini gördüğü ülkede 28 bin 884 kişi yaşamını yitirdi.

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Dünyada en fazla vaka görülen 3. ülke konumunda olan İtalya, ölüm sayısında da Amerika'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

5Kademeli normale dönüş başladı
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Kademeli normale dönüş başladı

İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda 4 Mayıs'ta (bugün) ülkeyi kademeli olarak açacaklarını ve karantina kararlarının gevşetileceğini duyurmuştu.

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Giuseppe Conte'nin kademeli normale dönüş programı ülkede tartışmalara yol açmış ve İtalyanlar bu karar için henüz erken olduğunu savunmuştu.

7Tartışmaların ardından tedbirler arttı
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Tartışmaların ardından tedbirler arttı

Halktan gelen tepkinin ardından geri adım atan Conte, salgına yönelik tedbirlerin tamamen kaldırılıp normale dönülmesi için ülkede henüz uygun koşulların olmadığını söylemişti.

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Ülkede normale dönüş planlarının bu açıklamanın ardından daha sıkı tedbirlerle hayata geçirilmesine kararı verilmesinden sonra konuşan Sağlık Bakanı Vincenzo Spadafora ise Serie A'nın başlamayabileceğini ifade etmişti.

9Serie Anın geleceği kriz yarattı
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Serie A'nın geleceği kriz yarattı

Tüm takımların liglerin başlaması yönünde görüş birliğine varmasına rağmen hemen akabinde böyle bir çıkışta bulunan Spadafora, şimşekleri üzerine çekmişti.

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Bireysel idmanların 4 Mayıs'tan, grup halindeki antrenmanların ise 18 Mayıs'tan itibaren başlanacağı İtalya'daki bu belirsizlik yeni bir kriz yarattı.

11Igli Tareden çok sert tepki
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Igli Tare'den çok sert tepki

Giuseppe Conte ve Vincenzo Spadafora'nın kararlarının tartışmalı, çelişkili ve tutarsız bulunduğu İtalya'da 'normale dönüş' polemiğine son tepki Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'den geldi.

12Hükümet futbolu durduramaz
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"Hükümet futbolu durduramaz"

Sky Italia'ya konuşan Igli Tare, Serie A ile ilgili kararın hükümete ait olmadığını ve hükümetin futbolu durduramayacağını söyledi.

13Bu hükümetin alanı değil
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"Bu hükümetin alanı değil"

"Hükümetin, Serie A'nın başlamaması yönünde karar alacağını duydum. Ancak bu onların uzmanlık alanı değil. UEFA ve FIFA, liglerin oynatılarak bitirilmesi yönündeki kararlarını gayet açık ve net şekilde duyurdular."

14Bu sezon tamamlanmalı
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"Bu sezon tamamlanmalı"

"Bu sezonu oynatarak bitirmek, önümüzdeki sezonu da oynatabilmek adına bize tecrübe katacak. Ayrıca sezon başlamadan önce bir dizi serolojik test yapılması gerekiyor."

15Agresiflik itirafı
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Agresiflik itirafı

"Biraz agresif bir tutum sergiliyor olabiliriz ancak bu pandeminin İtalya'daki en büyük üçüncü endüstri olan futbola verdiği zararı herkes gördü."

16Futbolcularımız şehri terk etmedi
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"Futbolcularımız şehri terk etmedi"

"Corona virüsü salgınında harekete geçen ve aktivitelerini durduran ilk kulüp bizdik. Hükümetin aldığı önlemlere uyan ilk kulüpler arasındayız. Hiçbir futbolcumuz şehri terk etmedi."

17Daha toplanacak 36 puan var
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"Daha toplanacak 36 puan var"

"Bazı takımların oyuncuları ülkelerine gitmiş olabilir, bunu yargılamak benim işim değil. Herkese saygı duyuyorum. Ancak daha toplanacak 36 puan var.

18Oyuncular antrenmanları özledi
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"Oyuncular antrenmanları özledi"

"Ligler başlamalı. Ancak başladığında takımların eskisi gibi olmayacağını biliyoruz. Oyuncular sürekli liglerin ne zaman başlayacağını soruyor. İdmanların başlamasını iple çekiyorlar."

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Sağlık Bakanı Vincenzo Spadafora son olarak dün yaptığı açıklamada idmanların başlama tarihleriyle ilgili yeni bir gelişme olmadığını ve geçtiğimiz günlerde verdiği 4 Mayıs - 18 Mayıs tarihlerinin geçerli olduğunu söyledi.

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