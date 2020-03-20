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Futbol
Haber Giriş: 20 Mart 2020 - 12:06, /

İtalya karıştı! "Bu artık bir ütopya..."

Avrupa'da corona virüs etkilerinin en yoğun hissedildiği ülke olan İtalya'da günlük hayatın yanı sıra spor faaliyetleri de büyük etki almış durumda. Ülkede askıya alınan liglerin ne zaman başlayacağı ise belirsiz.

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Avrupa'da corona virüs etkilerinin en yoğun hissedildiği ülke olan İtalya'da günlük hayatın yanı sıra spor faaliyetleri de büyük etki almış durumda. Ülkede askıya alınan liglerin ne zaman başlayacağı ise belirsiz.

2ÖLÜ SAYISI ÇİNİ GEÇTİ

ÖLÜ SAYISI ÇİN'İ GEÇTİ

Corona virüs yüzünden İtalya'da 3405 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı virüsün çıktığı ülke olan Çin'i geçti.

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İtalyan Futbolcular Birliği Başkanı Damiano Tommasi, corona virüsü salgını nedeniyle İtalya'da spora ara verilmesine ilişkin İtalyan basınına değerlendirmelerde bulundu.

4HEMŞİRELERİN YETERSİZ KALDIĞI ÜLKEDE...

"HEMŞİRELERİN YETERSİZ KALDIĞI ÜLKEDE..."

Futbolun yeniden başlamasının şu an düşünülebilir olmadığını belirten Tommasi, "Hemşirelerin sayıca yetersiz kaldığı bir ülkede spor faaliyetlerinin yeniden başlaması hakkında konuşmak lüks olur" dedi.

5SPOR KONUŞMAK LÜKS

"SPOR KONUŞMAK LÜKS"

Futbola yönelik tarihlerin, planların; iyimser yaklaşımlar ve gerçeklikten uzak olduklarını belirten Tommasi, "Şu an çoğu insan ne olacağını bilmiyor. Verona'da öğretimin evden tamamlanacağı belirtiliyor. Bunun anlamı da bir ülke haziran ayına kadar okulları kapatırsa spor gibi diğer etkinliklerin devam edeceğini düşünemeyiz. Spor, bu noktada bir lüks" dedi.

6BÜYÜK PROBLEM OLUR

"BÜYÜK PROBLEM OLUR"

Ligin temmuz ayında oynanma ihtimaline ilişkin de konuşan Tommasi, "Bu büyük bir karmaşa yaratır. 1 Temmuz'dan sonra başka kulüplere imza atabilecek çok sayıda oyuncu var. 30 Haziran'da belirlenecek bütçeler var ve bu takımlar için bir problem" ifadelerini kullandı.

7LİGLER İPTAL OLABİLİR

"LİGLER İPTAL OLABİLİR"

Liglerin iptal olma ihtimalini de değerlendiren eski futbolcu, "Böyle bir ihtimal var. Tekrarlıyorum ki okullar kapalı ve bu da iptal edilebilir. Büyük bir sorun olacağının farkındayım ama ne yazık ki corona virüsü gibi bazı şeyleri seçemiyoruz. Hepimiz aynı gemide, aynı belirsizlik ve aynı kırılganlıktayız" dedi.

8TİTANİK BATARKEN ÇALMAYA DEVAM EDEN MÜZİSYENLER...

"TİTANİK BATARKEN ÇALMAYA DEVAM EDEN MÜZİSYENLER..."

Birçok başkanın ekonomik durumları göz önünde tutmasına ilişkin de konuşan Tommasi, "Titanik'te gemi batarken çalmaya devam eden müzisyenler gibiler. Durumun ciddiyetini anlamıyorlarsa..." dedi.

9FUTBOLUN BAŞLAMASINI DÜŞÜNMEK ÜTOPYA

"FUTBOLUN BAŞLAMASINI DÜŞÜNMEK ÜTOPYA"

Tomassi ayrıca ülkede futbolun yeniden başlamasını düşünmenin şu an için ütopik bir şey olduğunu söyledi.

10JUVENTUS KRİZİ

JUVENTUS KRİZİ!

Juventus'ta, Daniele Rugani ve Blaise Matuidi için COVID-19'un pozitif çıktığı görülmüş, bu yüzden kulüp personeli ve başkanı Andrea Agnelli'yi de içeren 121 kişi izole edilmşti. Genellikle, Corona virüs için pozitif test veren birine maruz kalanlar için karantina süresi 15 gün. Ve bu yüzden Juventus'la oynayan son takım olan Inter de tüm ekibi karantinaya almıştı.

11KARANTİNAYI DELDİLER...

KARANTİNAYI DELDİLER...

Juventus'un Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic ve Sami Khedira'nın ülkeyi Corona virüs karantinasından sadece bir hafta sonra terk etmelerine izn vermesi İtalya'da kafa karışıklığı ve tartışma yarattı. Hem basın hem de sosyal medya olaya ciddi tepki gösterdi.

121 HAFTA YETERLİ DEĞİL

1 HAFTA YETERLİ DEĞİL

Ülke dışına çıkmalarına izin verilen Higuain, Pjanic ve Khedira'nın da Rugani'yle temas halinde oldukları düşünüldüğünde 1 hafta kesinlikle yeterli değil.

13SOSYAL MEDYA SORUYOR: NEDEN

SOSYAL MEDYA SORUYOR: NEDEN?

Sosyal medya kullanıcıları, muhabirler ve uzmanlar ise; Higuain, Pjanic ve Khedira'ya neden sadece evlerini değil aynı zamanda ülkeyi de terk etmelerine izin verildiğine dair sorular soruyorlar.

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3 oyuncunun kulüpten izin istedikleri ve yakın zamanda COVID-19 için negatif test verdiklerini gösteren belgeleri polise gösterdikten sonra karantinadan çıktıkları belirtildi. Ancak hastalığın 5 ilâ 14 gün srasında geçebileceği biliniyor ve Rugani'nin testi 11 Mart'ta pozitif çıkmıştı. Dolayısıyla kulübün karantinanın bozulmasına hiçbir şekilde izin vermemesi gerekiyordu.

15ÖLÜ SAYISI ÇİNİ GEÇTİ

ÖLÜ SAYISI ÇİN'İ GEÇTİ

Corona virüs yüzünden İtalya'da 3405 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı virüsün çıktığı ülke olan Çin'i geçti.

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