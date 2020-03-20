Haber Giriş: 20 Mart 2020 - 12:06,
İtalya karıştı! "Bu artık bir ütopya..."
Avrupa'da corona virüs etkilerinin en yoğun hissedildiği ülke olan İtalya'da günlük hayatın yanı sıra spor faaliyetleri de büyük etki almış durumda. Ülkede askıya alınan liglerin ne zaman başlayacağı ise belirsiz.
Avrupa'da corona virüs etkilerinin en yoğun hissedildiği ülke olan İtalya'da günlük hayatın yanı sıra spor faaliyetleri de büyük etki almış durumda. Ülkede askıya alınan liglerin ne zaman başlayacağı ise belirsiz.
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