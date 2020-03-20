İtalya karıştı! "Bu artık bir ütopya..."

"LİGLER İPTAL OLABİLİR" Liglerin iptal olma ihtimalini de değerlendiren eski futbolcu, "Böyle bir ihtimal var. Tekrarlıyorum ki okullar kapalı ve bu da iptal edilebilir. Büyük bir sorun olacağının farkındayım ama ne yazık ki corona virüsü gibi bazı şeyleri seçemiyoruz. Hepimiz aynı gemide, aynı belirsizlik ve aynı kırılganlıktayız" dedi.