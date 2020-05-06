''İsveç'te ölsen daha iyi'' diyen Erkan Zengin'den corona virüs itirafı!
Kariyerini Adana Demirspor'da sürdüren Erkan Zengin, Spor Arena Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'ya özel açıklamalarda bulundu.
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10 yıldan uzun süredir Türkiye'de birçok takımda oynayan ve İsveç Milli Takımı'nın da formasını giyen Adana Demirspor Kaptanı Erkan Zengin, Spor Arena Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın sorularını cevapladı.
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İsveç'te korona testi pozitif çıkmasına karşın hastaneye kabul edilmeyen Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken'in kızının çektiği video sonrasında Sağlık Bakanlığı özel bir jet göndererek vatandaşımızı alıp Türkiye'ye getirmişti.
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Erkan Zengin ise konuyla ilgili ''İsveç'te sağlıkla ilgili hiçbir şey yok. Orada ölsen daha iyi. Öyle bir durum var. Hastaneye almazlar şu an. Benim kuzenlerimde de virüs oldu, hepsi evde kalıyor. Hastaneye gitseler bile almıyorlar. Evde geçirdiler bu hastalığı. Devletimizin uçak gönderdiğini gördüm ve tüylerim diken diken oldu. Biz bugün İsveç'in bakmadığı hastamızı uçak gönderip aldık. Bu inanılmaz bir durum ve gurur verici bir şey. Bütün dünya nasıl bir millet olduğumuzu gördü. İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere, ABD'yi görüyoruz. Buradaki bakanların bile Türkiye'yle ilgili söyledikleri çok güzel.'' sözlerini kullanmıştı.
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Tecrübeli futbolcu, Spor Arena yayınında bu sözlerinin İsveç'te sert tepki gördüğünü belirtti. İşte Erkan Zengin'in yaptığı özel açıklamalar...
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'KAFA OLARAK HAZIR OLUR MUYUZ?'
4 haftalık süre aslında yeter. Futbolcu olarak kendimizi fiziksel olarak hazırlarız ama mental olarak ne kadar yeter ondan emin değilim. Antrenmanlarda fiziğimizi toparlamak kolay bir şey ama 4 hafta için kafa olarak hazır olur muyuz onu bilmiyorum.
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'İSVEÇ ÇOK RAHAT DAVRANIYOR'
Şu an ne olacağını kimse ön göremez. Bütün dünya aynı sıkıntıları yaşıyor. İsveç'i örnek verebilirim. Ligleri başlattılar, bir tarih verdiler. Yine ertelediler. İsveç çok rahat davranıyor. İnsanlar işe gidiyor falan. Hani başlarız lige ama ne olacağını hiç bilmiyorum.
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'O SENE BU SENE...'
Adana Demirspor'da çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım var. İnanılmaz bir düzen var. Bu da benim performansımı olumlu etkiledi tabii. Şu an 4. sırada olmamız bizim takıma yakışmadı diye düşünüyorum. 2. sırada olabilirdik. İçerideki son 2-3 maçımızda puan kaybı oldu. Çok da iyi başlamıştık 2. sezona. İnanılmaz bir takımımız var. Lig başlarsa hazırlık kampının bize çok iyi geleceğini düşünüyorum. Bu sene taraftarla birlikte bir bütün oluşturduk. Bu sene o sene diyoruz. İnşallah bu sene Süper Lig'e çıkacağız. Bundan eminiz.
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'FATİH TERİM TEKLİF YAPMIŞTI'
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında geçiyordu görüşmeler, Trabzonspor'u seçtim. Eskişehirspor bonservisi oraya verdi. Galatasaray ile ilgili teklifi de Fatih Terim yapmıştı. Eskişehirspor yüksek bir ücret istemişti. O zamanlar bu yabancı kuralları falan yoktu. Türk futbolcuları değerliydi. Biz de değerli olduk.
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'ESKİŞEHİRSPOR BENİM İÇİN FARKLI'
Eskişehirspor benim için çok farklı bir yer. Beşiktaş dönemimden sonra kendimi Eskişehirspor'da buldum. Oradan İsveç Milli Takımı'na kadar yükseldim. O yüzden benim için çok farklı. Beni ben yapan Eskişehirspor'dur. Hem taraftarıyla hem şehriyle onlara teşekkür ediyorum. Onlar olmasa ben buralara kadar gelemezdim. Taraftarı inanılmaz zaten. Adana Demirspor ile Eskişehirspor taraftarları zaten kardeş. Böyle taraftarlar karşısında oynamak heyecan yaratıyor. Şu an bulunduğum yerde oynarken gerçekten heyecanlanıyorum.
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'EMRE ABİ HALA TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ'
Fatih Karagümrük'e geldiğim günden beri başkan, tüm isteklerimizi yerine getirdi. Süleyman Başkan bize her şeyi sundu. Gelecekle ilgili bir plan yapmadım. Ne zaman bırakırım bilmiyorum. Kondisyonum çok iyi. Koştuğum sürece hiçbir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Emre abiyi görüyorsunuz. 39 yaşında... Şu an hala Türkiye'nin en iyi futbolcusu. Ben de 2-3 sene idare ederiz diye düşünüyorum.
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'EN ZORLANDIĞIM KALECİ MUSLERA'
En çok zorlandığım kaleci Muslera. Avrupa'da en çok Milan'da oynamak isterdim. Ibrahimovic'in idolü de Brezilyalı Ronaldo. O yüzden Ronaldo daha iyi diyorum. Yaptıklarını en iyi bilen teknik direktör olarak Ersun Yanal diyebilirim.
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'CORONA VAR, İDMANA DEVAM EDİYOR'
İsveç'tekilerle konuşuyorum genelde. İtalya'da zaten kimse dışarı çıkamıyor. İsveç'te çoğu futbolcu arkadaşımda bu korona var. Antrenmanlara devam ediyorlar. Biraz nefes alma sıkıntıları oluyor. Doktorlar da 1-2 aya geçer demiş. Futbolcuların çoğunda corona virüs var.
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'BUNLARDAN BİRİ TÜRKİYE'DE DE OYNADI'
İsveç'te en büyük takımlarda oynayan birkaç futbolcu arkadaşımda var virüs ve antrenmanlara devam ediyorlar. Bunlardan biri daha önce Türkiye'de de oynadı. Ibrahimovic de antrenmanlara çıkıyor. Hammarby ile antrenman yapıyor.
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'İSVEÇ'TE TEPKİ ALDIM'
Benim söylediğim sözlerden sonra İsveç'te tepki aldım. Oradaki politikacılar beni eleştirdi. Benim söylediğim şey bu virüsün insanların kapmasını istiyorlar aslında. Onu demek istemiştim. İsveç'in sağlık sistemini eleştirdiğim söyleniyor.
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'TÜRKİYE, DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN'
Türkiye'deki sağlık sistemi ile karşılaştırıyormuşum. Dünyanın en iyi sağlık sisteminden birisi Türkiye. Nasıl karşılaştır miyim? İsveç'te virüsü olanlar yan yana duruyor. Stockholm'ün yarısında var virüs.
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'BEŞİKTAŞ ÇOK ETKİLEMİŞTİ'
Beşiktaş'ta oynadığım zaman inanılmaz bir atmosfer vardı. Onu asla unutmayacağım. İnönü Stadyumu çok etkilemişti beni.
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'GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİSİ'
En beğendiğim Türk futbolcu Yusuf Yazıcı. Cengiz'i de çok beğeniyorum. İnşallah Türk futboluna uzun yıllar boyunca katkı sağlar. Bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi kanat futbolcusu. Türkiye'de bu seviyeye çıkan bir futbolcu yoktu.