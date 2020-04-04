İşte sokağa çıkma yasağına takılan Süper Lig yıldızları!

Corona virüsü tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altına sokağa çıkmaya yasağı geldiği açıklandı. 1 Ocak 2000 ve üstü doğumlar sokağa çıkamayacak.Bu gelişmenin ardından Süper Lig'de forma giyen ve bu süreçte sokağa çıkamayacak oyuncular da belli oldu.Emre Demir(16 yaş) - KayserisporÖmer Faruk Beyaz(16 yaş) - FenerbahçeEmin Bayram (17 yaş) - GalatasarayErencan Yardımcı(18 yaş) - GalatasarayMuhammed Gümüşkaya(19 yaş) - FenerbahçeRıdvan Yılmaz(19 yaş) - BeşiktaşMuhammet Arslantaş(19 yaş) - Denizlispor - KiralıkArda Akbulut(19 yaş) - TrabzonsporAtalay Babacan(20 yaş) - GalatasarayKartal Yılmaz(20 yaş) - BeşiktaşYunus Akgün(20 yaş) - GalatasarayÖmer Uzun(20 yaş) - KayserisporPaul Mukairu(20 yaş) - Antalyaspor