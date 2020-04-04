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Futbol
Haber Giriş: 03 Nisan 2020 - 21:18, /

İşte sokağa çıkma yasağına takılan Süper Lig yıldızları!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu Toplantısı'nın bitmesinin ardından koronavirüsle ilgili alınan yeni tedbirleri açıkladı.

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1

Corona virüsü tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altına sokağa çıkmaya yasağı geldiği açıklandı. 1 Ocak 2000 ve üstü doğumlar sokağa çıkamayacak.

2

Bu gelişmenin ardından Süper Lig'de forma giyen ve bu süreçte sokağa çıkamayacak oyuncular da belli oldu.

3

Emre Demir(16 yaş) - Kayserispor

4

Ömer Faruk Beyaz(16 yaş) - Fenerbahçe

5

Emin Bayram (17 yaş) - Galatasaray

6

Erencan Yardımcı(18 yaş) - Galatasaray

7

Muhammed Gümüşkaya(19 yaş) - Fenerbahçe

8

Rıdvan Yılmaz(19 yaş) - Beşiktaş

9

Muhammet Arslantaş(19 yaş) - Denizlispor - Kiralık

10

Arda Akbulut(19 yaş) - Trabzonspor

11

Atalay Babacan(20 yaş) - Galatasaray

12

Kartal Yılmaz(20 yaş) - Beşiktaş

13

Yunus Akgün(20 yaş) - Galatasaray

14

Ömer Uzun(20 yaş) - Kayserispor

15

Paul Mukairu(20 yaş) - Antalyaspor

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