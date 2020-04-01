İşte Messi'nin en çok beğendiği 15 futbolcu

Barcelona formasını giyen Lionel Messi, en çok beğendiği genç futbolcuları birer cümleyle anlattı. İşte Messi'nin en beğendiği 15 futbolcu...Bir kanat beki olarak gelişimi heyecan verici.Dengesi ve çevikliği çok iyi.Onu izledim, en iyilerden biri olma potansiyeline sahip.Bu oyunda inanılmaz şeyler yapacak. Büyük bir yeteneği var.Savunmacıları geçme yeteneği etkileyici.İmkansızı mümkün kılan büyülü bir oyuncu.Gol bölgelerindeki soğukkanlılığı böyle genç bir oyuncu için çok etkileyici.Olağanüstü bir yetenek ve sert bir savaşçı.Antrenmandaki hızı korkutucu.Top ayağındayken her zaman sakin, mükemmel bir tekniği var.Kendi yaşıtları arasında en iyilerden biri.Şu anda dünyanın en heyecan verici genç oyuncularından biri.Çok hızlı ve bitirebiliyor. Çok tehlikeli.Çok asist yapabilen büyük bir yetenek.Topa çok iyi vurabilen klas bir savunmacı.Lionel Messi, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Cengiz Ünder gibi Avrupa'da çıkış yapan Türk futbolculara ise listede yer vermedi.