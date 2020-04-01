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Futbol
Haber Giriş: 01 Nisan 2020 - 11:41, /

İşte Messi'nin en çok beğendiği 15 futbolcu

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, en çok beğendiği 15 futbolcuyu açıkladı. Arjantinli süper starı en çok etkileyen isim ise Premier Lig ekibinde forma giyiyor.

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1İşte Messinin en çok beğendiği 15 futbolcu

İşte Messi'nin en çok beğendiği 15 futbolcu

Barcelona formasını giyen Lionel Messi, en çok beğendiği genç futbolcuları birer cümleyle anlattı. İşte Messi'nin en beğendiği 15 futbolcu...

2Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold

Bir kanat beki olarak gelişimi heyecan verici.

3Christian Pulisic

Christian Pulisic

Dengesi ve çevikliği çok iyi.

4Mason Mount

Mason Mount

Onu izledim, en iyilerden biri olma potansiyeline sahip.

5Phil Foden

Phil Foden

Bu oyunda inanılmaz şeyler yapacak. Büyük bir yeteneği var.

6Jadon Sancho

Jadon Sancho

Savunmacıları geçme yeteneği etkileyici.

7Luka Jovic

Luka Jovic

İmkansızı mümkün kılan büyülü bir oyuncu.

8Kai Havertz

Kai Havertz

Gol bölgelerindeki soğukkanlılığı böyle genç bir oyuncu için çok etkileyici.

9Eder Militao

Eder Militao

Olağanüstü bir yetenek ve sert bir savaşçı.

10Ousmane Dembele

Ousmane Dembele

Antrenmandaki hızı korkutucu.

11Houssem Aouar

Houssem Aouar

Top ayağındayken her zaman sakin, mükemmel bir tekniği var.

12Frenkie de Jong

Frenkie de Jong

Kendi yaşıtları arasında en iyilerden biri.

13Joao Felix

Joao Felix

Şu anda dünyanın en heyecan verici genç oyuncularından biri.

14Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

Çok hızlı ve bitirebiliyor. Çok tehlikeli.

15Joshua Kimmich

Joshua Kimmich

Çok asist yapabilen büyük bir yetenek.

16Benjamin Pavard

Benjamin Pavard

Topa çok iyi vurabilen klas bir savunmacı.

17MESSİNİN LİSTESİNDE TÜRK YOK

MESSİ'NİN LİSTESİNDE TÜRK YOK

Lionel Messi, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Cengiz Ünder gibi Avrupa'da çıkış yapan Türk futbolculara ise listede yer vermedi.

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