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Futbol
Haber Giriş: 06 Nisan 2020 - 08:42, /

İşte Galatasaray'ın lejyoner planı!

Spor Arena - Ali Naci Küçük | Süper Lig'de ara verilen sezonun devre arasında yaptığı yerinde transfer hamleleriyle kötü geçen ilk yarının ardından şampiyonluk yarışına yeniden dahil olan Galatasaray'da değişim yaz transfer döneminde de sürecek.

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Galatasaray'da devre arasında başlayan değişim sezon sonunda da devam edecek.

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Hastaneye gördüğü koronavirüs tedavisi sonrası evine geçen Fatih Terim, işinin başına döndü. Kurmaylarıyla bilgisayar üzerinden yaptığı görüşmelerle Terim, ayrılacak oyuncuları belirlemeye başladı.

3YAZ DÖNEMİ HAREKETLİ GEÇECEK

YAZ DÖNEMİ HAREKETLİ GEÇECEK

Onyekuru, Saracchi ve Sekidika hamlelerinde olduğu gibi genç oyunculara yönelecek olan Galatasaray'da sözleşmesi biten 33-34 yaşındaki isimlere veda edilecek. Yabancı kontenjanı dolu olan Aslan’da özellikle kiralıklar Maicon, Diagne, Babel ve Ozornwafor’un dönüşü ile yaz dönemi de önemli ayrılıklara, transferlere imza atılacak.

4NAGATOMO VE MARİANOYA VEDA

NAGATOMO VE MARİANO'YA VEDA

Sarı kırmızılılar, sezon bitiminde sözleşmesi sona erecek olan ve ikinci yarıda lisansı çıkarılmayan Nagatomo ile birlikte Mariano’ya veda edecek. 34 yaşına giren iki bek oyuncusuna da teşekkür edilerek yollar ayrılacak.

5ANDONE İLE DEVAM EDİLMEYECEK

ANDONE İLE DEVAM EDİLMEYECEK

İki isim dışında sezon başında İngiliz ekibi Brighton‘dan kiralanan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle beklenen katkıyı gösteremeyen Florin Andone de Galatasaray’dan gidecek. Rumen golcü için herhangi bir adım atılmayacak ve Andone, İngiltere’nin yolunu tutacak.

6RYAN BABEL VE DİAGNEYE TEKLİF GELİRSE...

RYAN BABEL VE DİAGNE'YE TEKLİF GELİRSE...

2’şer yıl daha sözleşmesi bulunan Ryan Babel ile Mbaye Diagne için kulüp tekliflere açık olacak. Özellikle yıllık maliyeti 2.5 milyon Euro olan ve forma giydiği yarım sezonda beklentileri karşılayamayan Babel teklif alırsa bonserviste sorun çıkarmadan ayrılığına izin verilecek.

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Diagne’de ise kulübün gelir elde edeceği bir teklif olursa değerlendirilecek.

8BELHANDA KARARI

BELHANDA KARARI

Benzer bir durum Younes Belhanda için de geçerli. İnişli çıkışlı performanslara imza atan Faslı oyuncu için Arap kulüplerinin iyi bir teklifle ilgisi olursa dikkate alınacak. Aksi halde takımda kalacak.

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Özellikle lejyoner oyuncularda değişime imza atacak olan Galatasaray’da Fatih Terim, Onyekuru ile Saracchi’de gibi genç isimlerin alınması ya da kiralanmasını istiyor.

10YUTO iÇiN 3.2 MiLYON €

YUTO iÇiN 3.2 MiLYON €

Galatasaray Ocak 2018’de 700 bin Euro’ya kiralayıp 2.5 milyon Euro’ya bonservisini aldığı Nagatomo ile 6 ay için 850 bin Euro, 2 yıl için 2’şer milyon Euro’luk anlaşma yapmıştı.

11ANDONE’YE DE 3.2 MiLYON €

ANDONE’YE DE 3.2 MiLYON €

Andone’yi 1 yıllığını kiralamak için Brighton’a 700 bin Euro ödendi. Rumen oyuncu da 2.5 milyon Euro’ya imza attı ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle beklentileri karşılaşamadı.

12SEKIDIKA iÇiN ‘0’ BONSERViS

SEKIDIKA iÇiN ‘0’ BONSERViS

Jesse Sekidika devre arası Eskişehir’den bedelsiz geldi. Bu sezon 125 bin Euro’ya oynuyor. 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Nijeryalı diğer yıllar için ise 250 bin Euro alacaktı.

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