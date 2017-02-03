İşte Arda'nın yeni işi... Türkiye'de bir ilk!

Levent'te lüks bir rezidansta ofis kiralayan Arda şirketin adını Possible yani "imkan dahilinde" koydu.
Arda Turan bu kez spora yatırım yaptı ve Türkiye'nin ilk sporcu kariyer yönetimi ajansını açtı.
Şirketin başında ise geçtiğimiz aylarda GQ Türkiye dergisinin Genel Yayın Yönetmen'liğini bırakan Okan Can Yantır getirildi.
Okan Can Yantır bir süredir Arda Turan'ın kariyer yönetimine danışmanlık yapıyordu.
İkili beraber çalışmaya başladıktan sonra Arda Turan'ın sosyal medya paylaşımlarında gözle görülür profesyonel değişiklikler yaşanmıştı.
Okan Can Yantır GQ Türkiye'nin Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde Arda'yı kapak yapmıştı.
Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından şirketin açılışını duyurmuştu.
Türkiye'nin ilk sporcu kariyer yönetimi ajansı ile ilk çalışan isim Darüşşafaka forması giyen aynı zamanda Arda Turan'ın yakın arkadaşı olan Birkan Batuk oldu.
Şirketin çalıştığı ikinci sporcu ise Cedi Osman oldu. Şirket her çalıştığı sporcu için özel logolar hazırlıyor.
Arda Turan'ın yeni şirketinin Instagram paylaşımları ise dikkat çekici... (Fanatik)