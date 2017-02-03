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İşte Arda'nın yeni işi... Türkiye'de bir ilk!

#Arda Turan#Ajans#Yeni İşi

Barcelona formasıyla ülkemizi temsil eden Arda Turan kazandığı para ile yatırımlara da devam ediyor.

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Levent'te lüks bir rezidansta ofis kiralayan Arda şirketin adını Possible yani "imkan dahilinde" koydu.



2/22İşte Ardanın yeni işi... Türkiyede bir ilk

Arda Turan bu kez spora yatırım yaptı ve Türkiye'nin ilk sporcu kariyer yönetimi ajansını açtı.

3/22İşte Ardanın yeni işi... Türkiyede bir ilk

Şirketin başında ise geçtiğimiz aylarda GQ Türkiye dergisinin Genel Yayın Yönetmen'liğini bırakan Okan Can Yantır getirildi.

4/22İşte Ardanın yeni işi... Türkiyede bir ilk

Okan Can Yantır bir süredir Arda Turan'ın kariyer yönetimine danışmanlık yapıyordu.

5/22İşte Ardanın yeni işi... Türkiyede bir ilk

İkili beraber çalışmaya başladıktan sonra Arda Turan'ın sosyal medya paylaşımlarında gözle görülür profesyonel değişiklikler yaşanmıştı.

6/22İşte Ardanın yeni işi... Türkiyede bir ilk

Okan Can Yantır GQ Türkiye'nin Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde Arda'yı kapak yapmıştı.

7/22İşte Ardanın yeni işi... Türkiyede bir ilk

Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından şirketin açılışını duyurmuştu.

8/22İşte Ardanın yeni işi... Türkiyede bir ilk

Türkiye'nin ilk sporcu kariyer yönetimi ajansı ile ilk çalışan isim Darüşşafaka forması giyen aynı zamanda Arda Turan'ın yakın arkadaşı olan Birkan Batuk oldu.

9/22İşte Ardanın yeni işi... Türkiyede bir ilk

Şirketin çalıştığı ikinci sporcu ise Cedi Osman oldu. Şirket her çalıştığı sporcu için özel logolar hazırlıyor.

10/22İşte Ardanın yeni işi... Türkiyede bir ilk

Arda Turan'ın yeni şirketinin Instagram paylaşımları ise dikkat çekici... (Fanatik)

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16/22İşte Ardanın yeni işi... Türkiyede bir ilk
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18/22İşte Ardanın yeni işi... Türkiyede bir ilk
19/22İşte Ardanın yeni işi... Türkiyede bir ilk
20/22İşte Ardanın yeni işi... Türkiyede bir ilk
21/22İşte Ardanın yeni işi... Türkiyede bir ilk
22/22İşte Ardanın yeni işi... Türkiyede bir ilk

 

 

 

 

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#Arda Turan#Ajans#Yeni İşi