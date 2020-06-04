İstanbul'daki final için yeni çözüm: Seyircisiz 2020'yi verelim, seyircili 2021'i alalım

TFF ÇOK YATIRIM YAPTI Ayrıca şu noktanında altını çizmek lazım. İstanbul bugüne kadar hep muhteşem finallerin kenti oldu. Hatırlayın Liverpool’un şampiyon olduğu 2005 Şampiyonlar Ligi finalini. TFF bu tür bir organizasyona imza atabilmek için Atatürk Olimpiyat Stadı’nda çok köklü değişiklikler yaptı. Tüm bu yatırımları da İstanbul’da oynanacak seyircili bir final maçı için hayata geçirdi. Amaç; İstanbul’a gelecek onbinlerce taraftar, ülke tanıtımı ve elde edilecek gelirdi.