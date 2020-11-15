İstanbul'da korku dolu anlar! Formula 1 Türkiye Grand Prix'inde...

Koronavirüs pandemisi sebebiyle seyircisiz yapılması gereken yarışta pisti gören farklı açılardaki 2 kuleden yaklaşık 2 bin davetlinin oluşturduğu kalabalık uluslararası boyutta da yankı uyandırdı. Formula 1’i sürekli takip eden medya mensupları da yaptıkları paylaşımlarla tepkilerini dile getirdiler.