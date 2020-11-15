İstanbul'da korku dolu anlar! Formula 1 Türkiye Grand Prix'inde...
Formula 1Türkiye Grand Prix'inde yağmurun da etkisiyle korku dolu anlar yaşandı...
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Formula 1 Türkiye Grand Prix'inde korku dolu anlar yaşandı...
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Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde sosyal mesafe unutuldu.
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SOSYAL MESAFE UNUTULDU
9 sene sonra Türkiye'ye dönen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park pistinde koşulan sezonun 14'üncü yarışı Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si sosyal mesafenin uzağında kaldı.
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ZOR ANLAR YAŞANDI
İstanbul Park pistinde yapılan asfalt yenileme çalışmalarından sonra 2 gündür pilotlar zor anlar yaşadı. Formula 1 araçlarının yola tutunamaması ve yağışın da etkili olmasıyla bir hayli zorlanan pilotlar tepkilerini dile getirdi.
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Antrenman ve sıralama turlarında kaygan zeminden şikayetler sürerken bugün sora erecek yarış öncesinde seyircisiz olması gereken organizasyona alınan yoğun davetliler de bir hayli dikkatleri çekti.
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Mücadeleyi takip etmek için Intercity İstanbul Park’a gelen davetliler girişte yoğun araç kuyrukları oluşturdu.
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Koronavirüs pandemisi sebebiyle seyircisiz yapılması gereken yarışta pisti gören farklı açılardaki 2 kuleden yaklaşık 2 bin davetlinin oluşturduğu kalabalık uluslararası boyutta da yankı uyandırdı. Formula 1’i sürekli takip eden medya mensupları da yaptıkları paylaşımlarla tepkilerini dile getirdiler.
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YARIŞI İZLEMEK İSTEYENLER...
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde davetliler balkonları tıklım tıklım doldururken sosyal mesafe unutuldu. Yarışı izlemek isteyen kalabalık davetli topluluğu, yan yana gelirken balkonlarda yer kalmadı.
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VERSTAPPEN KORKUTTU!
Yağmur nedeniyle kayganlaşan pistte korku dolu anlar da yaşandı.
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300 KİLOMETRE İLE SPİN ATTI
Red Bull pilotu Max Verstappen, Racing Point'ten Sergio Perez'i geçmek isterken aracının kontrolünü kaybetti.
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Spin atan Verstappen güçlükle aracını kontrol edebildi.
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Genç pilot, attığı bu spinin ardından 3. sıradan 8.liğe geriledi.
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FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ
Yaklaşık 300 kilometre ile rakibini geçmeye çalışıp dengesini kaybeden Verstappen büyük bir kazanın da eşiğinden dönmüş oldu.
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Lastiğini yakan Verstappen, attığı spinin ardından pite girdi ve lastik değişimi yaptı.