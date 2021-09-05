İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri! Guinness Rekorlar Kitabı'na girişini böyle kutladı...

Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 tünellerindeki uçuşuyla dünya rekoru kıran, dünyanın en önemli gösteri pilotlarından Red Bull sporcusu Dario Costa, rekoru da kendisine özgü bir şekilde kutladı.
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Özel olarak modifiye edilen Zivko Edge 540 yarış uçağı ile 43.44 saniyede iki tünelden geçerek Uçak ile En Uzun Tünel Uçuşu Dünya Rekorunu kıran İtalyan pilot, bu şovun hemen bir gün sonrasında İstanbul'un kalbi olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kutlama uçuşu gerçekleştirdi.
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Adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdıran Red Bull sporcusu Dario Costa, İstanbul'un en ikonik noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından uçtu.
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Dünyanın en önemli gösteri pilotlarından biri olarak kabul edilen Red Bull sporcusu Dario Costa bir kez daha imkansıza yakın bir gösteriyi başardı. İtalyan pilot, "Tunnel Pass" projesinde, Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 Tünelleri’nden 43.44 saniyede geçerek dünyada havacılık tarihinde yeni bir sayfa açtı. Dario Costa, dikkat çekici performansıyla birçok ilke imza atarken ’Uçak İle En Uzun Tünel Uçuşu’ Dünya Rekoru’nu kırdı ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.
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Dünyanın en önemli gösteri pilotlarından biri olan Red Bull sporcusu Dario Costa, 4 Eylül Cumartesi gün doğumunda Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 tünellerinden uçarak bir dünya rekoruna imza attı. 43.44 saniye süren uçuşta İtalyan pilot, tamamen kemerli beton duvarlar ile çevrili olan tünellerin ilkinde usta bir kalkış yaptıktan sonra iki tünel arasında bulunan açık hava boşluğundan geçti. İkinci tünelde saatte 245 km/s ortalama hıza ulaşan Dario Costa, 1.6 metreden az irtifadaki uçuşuyla ikinci tüneli de başarıyla geçti.
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Özel olarak modifiye edilen Zivko Edge 540 yarış uçağı ile performans gösteren Costa, uçuşunu saat 06:43’te gerçekleştirdi. Tünel içerisinde yüksekliğin kısıtlı olması nedeniyle yerden ancak 110 ila 140 cm kadar yükseklikte gerçekleştirdiği uçuşta Dario Costa, iki kanat ucu ve tünel duvarları arasında yaklaşık 4 metrelik dar bir mesafeyi yönetmeyi başardı.
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Milimetrik incelikte el hareketleri ve ustalıklı bir direksiyon hakimiyeti gerektiren uçuşun en kritik anlarından biri ise, tüneller arasındaki 360 metrelik boşluktu. Costa, ikinci tünelin alçak ve dar ağzından içeri girmeye hazırlanırken, uçağı da yandan gelen rüzgara maruz kaldı. Buna rağmen kontrolünü kaybetmeyen Dario Costa performansını hatasız tamamlayarak, başarısını 360 derecelik ünlü dönüşü ile kutladı. Dario Costa, bu dikkat çekici performansı ile ’Uçak ile En Uzun Tünel Uçuşu’ Guinness Dünya Rekoru’nu da kırmış oldu.
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REKORUNU BOĞAZ'DA KUTLADI
Dario Costa, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmesini yine İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kutladı.
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Köprünün altından, üstünden defalarca geçen Red Bull sporcusu, muhteşem fotoğraflara imkan verdi.