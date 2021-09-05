İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri! Guinness Rekorlar Kitabı'na girişini böyle kutladı...

Milimetrik incelikte el hareketleri ve ustalıklı bir direksiyon hakimiyeti gerektiren uçuşun en kritik anlarından biri ise, tüneller arasındaki 360 metrelik boşluktu. Costa, ikinci tünelin alçak ve dar ağzından içeri girmeye hazırlanırken, uçağı da yandan gelen rüzgara maruz kaldı. Buna rağmen kontrolünü kaybetmeyen Dario Costa performansını hatasız tamamlayarak, başarısını 360 derecelik ünlü dönüşü ile kutladı. Dario Costa, bu dikkat çekici performansı ile ’Uçak ile En Uzun Tünel Uçuşu’ Guinness Dünya Rekoru’nu da kırmış oldu.