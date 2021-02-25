İspanyollardan Mesut Özil hakkında şok yorum! Fenerbahçe...

'ŞU AN İÇİN SUÇLAMAK ADİL OLMAZ' Tabii ki Mesut Özil'i şu an için sert bir şekilde suçlamak adil olmaz. Neredeyse bir yıldır futbol oynamıyor ve zamana ihtiyacı olduğu çok açık. Ligin çok çekişmeli geçtiğini göz önüne alırsak Mesut'un yeni takımını ayağa kaldırmak için hala zamanı var.