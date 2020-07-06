Anlaşmayı açıkladılar! Fenerbahçe...

EROL BULUT: TEKLİF ALMADIM, SÖZLEŞME DE YAPMADIM Erol Bulut da Fenerbahçe ile anlaştığı iddiası üzerine "Öyle bir şey yok. Ben buradayım, hiçbir takımdan teklif almadım. Sözleşme de yapmadım. Alanyaspor camiası ve taraftarları bilsin ki ben Alanyaspor'un hocasıyım. Takım olarak hedefimiz Türkiye Kupası'nı almak ve Süper Lig'i ilk 5'te bitirmek" şeklinde konuştu.