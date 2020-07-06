Anlaşmayı açıkladılar! Fenerbahçe...

Spor Arena Dış Haberler | Ersun Yanal'ın gidişinden bu yana teknik direktör konusunda, bir isimle el sıkışmayan Fenerbahçe yönetimi yeni sezon öncesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
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Sarı-Lacivertliler'in Erol Bulut, Bjelica, Pellegrini, Abdullah Avcı, Rui Vitoria, Rebrov gibi birçok isim konuşulurken göreve sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirmesi şaşkınlıkla karşılanmıştı.
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Fenerbahçe'de gündeme birçok isim gelse de gelecek sezon için takımın başında kimin olacağı sorusunun yanıtı henüz netlik kazanmadı.
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Listedeki isimlerden Nenad Bjelica, "Fenerbahçe'den 1 aydır haber alamadım" derken, Rui Vitoria ise Al Nasr ile sözleşmesini uzatmıştı.
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Türk teknik adamlar olarak ise Erol Bulut, Okan Buruk, Abdullah Avcı gibi isimler ön plana çıkmıştı.
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PELLEGRINI, BETIS İLE 2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
İspanyol ABC Gazetesi ise Fenerbahçe'nin de takımın başına getirmek istediği Manuel Pellegrini'nin Real Betis'le Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalayacağını yazdı.
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VALENCIA VE FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ
Haberde sözleşmenin kısa süre içerisinde imzalanacağı belirtilirken, Valencia ve Fenerbahçe'nin de Şilili teknik adama teklif götürdüğü ancak 66 yaşındaki Pellegrini'nin tercihini Betis'ten yana kullandığının altı çizildi.
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Ayrıca Real Betis ile Pellegrini arasındaki 2 yıllık sözleşmenin 1 yıl daha uzatma opsiyonu bulunduğu kaydedildi.
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ESKİ ÖĞRENCİLERİYLE ÇALIŞACAK
Real Betis 2019 yılında da Manuel Pellegrini'ye teklif götürmüş ancak Şilili teknik adam o dönem İspanyol ekibini reddetmişti.
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Pellegrini, Real Betis'te Manchester City'den Javi Garcia, Malaga'dan ise Juaquin ve Juanmi gibi eski öğrencileriyle yeniden çalışma fırsatı bulacak.
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"HEYECANLANDIRACAK BİR HOCA ARIYORUZ"
Real Betis'in eski futbolcusu ve yönetici Alexis Trujillo da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Teknik direktör için çalışmalarımız sürüyor. Taraftarımızı heyecanlandıracak bir teknik adam arıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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REBROV: FENERBAHÇE'DEN BANA GELEN TEKLİF YOK
Bu arada ismi Fenerbahçe ile anılan bir diğer teknik adam Sergiy Rebrov ise Fenerbahçe sorusuna şu yanıtı verdi:
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"Dürüst olalım. Gazeteciler bunu hep yapıyor. Birini, bir takıma yakıştırıyorlar ve transferi de 'bitti' diye yazıyorlar. Ben şu an Ferençvaroş'un teknik direktörüyüm. Bana başka teklif gelmedi."
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EROL BULUT: TEKLİF ALMADIM, SÖZLEŞME DE YAPMADIM
Erol Bulut da Fenerbahçe ile anlaştığı iddiası üzerine "Öyle bir şey yok. Ben buradayım, hiçbir takımdan teklif almadım. Sözleşme de yapmadım. Alanyaspor camiası ve taraftarları bilsin ki ben Alanyaspor'un hocasıyım. Takım olarak hedefimiz Türkiye Kupası'nı almak ve Süper Lig'i ilk 5'te bitirmek" şeklinde konuştu.