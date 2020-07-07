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GeriFutbol İspanya'yı sallayan skandal! Sergio Ramos, penaltı, IFAB ve çeviri hatası...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 07 Temmuz 2020 - 13:59,

İspanya'yı sallayan skandal! Sergio Ramos, penaltı, IFAB ve çeviri hatası...

Bomba haber: Futbol kuralı İngilizce'den İspanyolca'ya farklı çevrilmiş...

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Spor Arena Dış Haber | İspanya La Liga'da Barcelona ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Real Madrid'in Athletic Bilbao'yu 1-0 yendiği maçla ilgili bomba bir detay ortaya çıktı.

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Real Madrid, La Liga'nın 34. haftasında deplasmanda Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etmiş ve liderliğini sürdürmüştü. Barcelona'nın da kazanmasıyla puan farkı 4'te kaldı.

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Real Madrid'i Bilbao'da galibiyete taşıyan golü 73. dakikada penaltıdan Sergio Ramos attı.

4BENZEMA İLE BİRLİKTE TAKIMI SIRTLIYOR
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BENZEMA İLE BİRLİKTE TAKIMI SIRTLIYOR

Bu sezon ligde 10 gole ulaşan Sergio Ramos, Benzema ile birlikte Real Madrid'i sırtlayan isim olarak dikkat çekiyor.

5LA LIGA TARİHİNİN EN GOLCÜ SAVUNMACISI
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LA LIGA TARİHİNİN EN GOLCÜ SAVUNMACISI

Bu sezon 41 resmi maçın 41’inde de ilk 11 oynayan 34 yaşındaki futbolcu La Liga tarihinin en golcü savunmacısı olarak da kayıtlara geçti.

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Ancak Athletic Bilbao maçında Sergio Ramos'un ismi bir skandala da karıştı.

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İspanya basınında çıkan haberlerde Athletic Bilbao maçında Real Madrid'in öne geçtikten sonra ceza alanında yaşanan ve VAR incelemesi yapılan bir pozisyonda büyük bir ihmal olduğu ifade edildi.

8ÇEVİRİ HATASI SKANDALI
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ÇEVİRİ HATASI SKANDALI

AS Gazetesinin haberinde Sergio Ramos ile Raul Garcia'nın Real MAdrid ceza alanındaki pozisyonu VAR hakemleri tarafından incelendi ancak IFAB'ın kurallarındaki İngilizce - İspanyolca çevirideki hata sebebiyle penaltı kararı çıkmadı.

9İNGİLİZCE KURAL
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İNGİLİZCE KURAL

Ceza alanında yaşanan topsuz pozisyonla ilgili IFAB'ın 12. kural maddesinde pozisyonun topla ilgili olmasına herhangi bir atıfta bulunulmuyor.

10İSPANYOLCA KURAL FARKLI
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İSPANYOLCA KURAL FARKLI

Ancak aynı IFAB kuralının İspanyolca kuralında ise penaltı olması için topun o bölgede olması gerektiği yazılı.

11BARCELONA CEPHESİ AYAĞA KALKTI
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BARCELONA CEPHESİ AYAĞA KALKTI

Bu detayın ortaya çıkmasının ardından Barcelona merkezli gazetelerden federasyona ve hakemlere tepkiler yükseldi.

12 INAKI WILLIAMSDAN PAYLAŞIM
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INAKI WILLIAMS'DAN PAYLAŞIM

Athletic Bilbao oyuncusu Inaki Williams da maç sonrası pozisyonla ilgili paylaşımda bulunmuştu.

13Real Madridin Bilbao maçında penaltı kazandığı pozisyon...
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Real Madrid'in Bilbao maçında penaltı kazandığı pozisyon...

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