İspanya'yı sallayan skandal! Sergio Ramos, penaltı, IFAB ve çeviri hatası...
Bomba haber: Futbol kuralı İngilizce'den İspanyolca'ya farklı çevrilmiş...
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Spor Arena Dış Haber | İspanya La Liga'da Barcelona ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Real Madrid'in Athletic Bilbao'yu 1-0 yendiği maçla ilgili bomba bir detay ortaya çıktı.
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Real Madrid, La Liga'nın 34. haftasında deplasmanda Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etmiş ve liderliğini sürdürmüştü. Barcelona'nın da kazanmasıyla puan farkı 4'te kaldı.
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Real Madrid'i Bilbao'da galibiyete taşıyan golü 73. dakikada penaltıdan Sergio Ramos attı.
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BENZEMA İLE BİRLİKTE TAKIMI SIRTLIYOR
Bu sezon ligde 10 gole ulaşan Sergio Ramos, Benzema ile birlikte Real Madrid'i sırtlayan isim olarak dikkat çekiyor.
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LA LIGA TARİHİNİN EN GOLCÜ SAVUNMACISI
Bu sezon 41 resmi maçın 41’inde de ilk 11 oynayan 34 yaşındaki futbolcu La Liga tarihinin en golcü savunmacısı olarak da kayıtlara geçti.
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Ancak Athletic Bilbao maçında Sergio Ramos'un ismi bir skandala da karıştı.
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İspanya basınında çıkan haberlerde Athletic Bilbao maçında Real Madrid'in öne geçtikten sonra ceza alanında yaşanan ve VAR incelemesi yapılan bir pozisyonda büyük bir ihmal olduğu ifade edildi.
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ÇEVİRİ HATASI SKANDALI
AS Gazetesinin haberinde Sergio Ramos ile Raul Garcia'nın Real MAdrid ceza alanındaki pozisyonu VAR hakemleri tarafından incelendi ancak IFAB'ın kurallarındaki İngilizce - İspanyolca çevirideki hata sebebiyle penaltı kararı çıkmadı.
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İNGİLİZCE KURAL
Ceza alanında yaşanan topsuz pozisyonla ilgili IFAB'ın 12. kural maddesinde pozisyonun topla ilgili olmasına herhangi bir atıfta bulunulmuyor.
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İSPANYOLCA KURAL FARKLI
Ancak aynı IFAB kuralının İspanyolca kuralında ise penaltı olması için topun o bölgede olması gerektiği yazılı.
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BARCELONA CEPHESİ AYAĞA KALKTI
Bu detayın ortaya çıkmasının ardından Barcelona merkezli gazetelerden federasyona ve hakemlere tepkiler yükseldi.
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INAKI WILLIAMS'DAN PAYLAŞIM
Athletic Bilbao oyuncusu Inaki Williams da maç sonrası pozisyonla ilgili paylaşımda bulunmuştu.
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Real Madrid'in Bilbao maçında penaltı kazandığı pozisyon...