İspanya'da hayatını kaybeden Radomir Antic'in unutulmaz Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım sözleri
1976-78 sezonları arasında Fenerbahçe forması giyen efsane futbol adamı Radomir Antic, İspanya'da hayatını kaybetti. Sırp efsane, yıllar geçse de Fenerbahçe sevgisinin hep içinde olduğunu belirtmiş ve hem Fenerbahçe hem de o dönemin başkanı Aziz Yıldırım hakkında övgü dolu sözler kullanmıştı.
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Futbolun efsane isimlerinden Radomir Antic, 71 yaşında İspanya'da hayatını kaybetti. Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Antic'in ölümü tüm dünyada büyük bir üzüntü yarattı.
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Fenerbahçe, yaptığı paylaşımda ''1977-78 sezonunda Çubuklu’yu terleten ve kazandığımız şampiyonlukta önemli rol oynayan eski oyuncumuz Radomir Antic’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Huzur içinde uyu Radomir Antic'' sözlerini kullanırken Antic'in sarı lacivertli formayı giydiği bir fotoğrafı paylaştı.
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Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid gibi dünya devlerini yöneten Antic, vermiş olduğu bir röportajda da Fenerbahçe'ye olan sevgisinden bahsetmişti.
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Efsane isim, Fenerbahçe ve o dönemin başkanı Aziz Yıldırım hakkında şu sözleri kullanmıştı;
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Yıllar geçmesine rağmen Fenerbahçe sevgisi kalbimden silinmedi. Fenerbahçe'ye hayranım, Fenerbahçe çok yaşa!
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Fenerbahçe, benim zamanıma göre çok büyümüş. Bundan çok mutluyum. Gerek saha içinde, gerek saha dışında birçok eski arkadaşımla görüşüyorum. Bundan da çok mutlu oluyorum.
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Aziz Yıldırım'ı başkan olarak çok başarılı buluyorum. Yıldırım, istikrarlı ve başarıyı düşünen bir başkan.
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Öte yandan Radomir Antic ile Aziz Yıldırım'ın arasının iyi olduğu biliniyordu. Aziz Yıldırım'ın 2010 yılında Aykut Kocaman yerine Sırp teknik direktörü Fenerbahçe'nin başına geçirmek istediği iddia edilmişti. Sırp basını, haberi ''Antic, Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın büyük arzusu'' diyerek vermişti.
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Antic, futbolcu olduğu dönemde ülkesinin takımlarından Partizan’da 7 sene forma giydi ve 1975’te ilk şampiyonluğunu yaşadı. 1977-78 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer olan Antic, sarı lacivertlilerin lig şampiyonluğunun en etkili isimleri arasında yer aldı.
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Teknik direktörlük kariyerine de ilk kez Partizan’da başlayan Antic, Real Zaragoza, Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona ve Celta Vigo gibi takımları çalıştırdı. Deneyimli isim son olarak Çin ekibi HB Zhongji’de görev yaptı.