İspanya, Fatma'yı konuşuyor! 'Dünyanın en güzel kadınıyım'
Faslı futbolcu Achraf Hakimi'nin sevgilisi Hiba Abouk, yaptığı açıklamalarla gündemden düşmezken İspanya'da en çok konuşulan oyunculardan birisi oldu.
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Bonservisi Real Madrid'de bulunan ve iki yıl boyunca kiralık olarak Borussia Dortmund forması giyen Faslı sağ bek Achraf Hakimi'nin sevgilisi Hiba Abouk, İspanya'nın en çok konuşulan aktrislerinden birisi...
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Şubat ayında bir bebek dünyaya getiren Hiba Abouk, Instagram'da da 1 milyon takipçiye yaklaşmış durumda.
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Hakimi'den 12 yaş büyük olan Abouk, Tunus asıllı İspanyol bir oyuncu. Onu İspanya'da üne kavuşturan ise El Principe dizisinde canlandırdığı Fatma karakteri oldu.
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İspanyolca, Arapça, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilen 33 yaşındaki oyuncu, 2 yıldır Hakimi ile aşk yaşıyor.
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Her geçen gün hayran kitlesini genişleten Hiba Abouk, kendisini 'Dünyanın en güzel kadınıyım' diye tanımlıyor.
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Fatma karakterini canlandırdığı İspanya'daki dizisi, 5 milyondan fazla izlendi ve ülkenin en popüler dizilerinden birisi oldu.
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Abouk, 21 yaşındaki Achraf Hakimi için ''O benim hayatımın erkeği'' olarak bahsediyor.
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Hakimi ise Abouk için ''Onun sayesinde yaşadığımı hissediyorum. Benimle birlikte olduğu için çok şanslıyım. Onu çok seviyorum!'' diyor.
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Avrupa'nın en iyi bekleri arasında gösterilen Hakimi'yi transfer etmek isteyenler arasında dünya devleri bulunuyor
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2 yıl boyunca Dortmund formasıyla kendisine hayran bırakan Faslı futbolcu, yeni sezonda Real Madrid formasını giymek istiyor.
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Tunus asıllı İspanyol aktris, sık sık sevgilisi Hakimi ile birlikte pozlarını Instagram'dan paylaşıyor.
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Hiba Abouk, şu anda Instagram'da 991 bin takipçiye ulaşmış durumda.
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İspanya'da lüks içinde yaşayan Abouk, sosyal medyayı da sürekli olarak kullanıyor.